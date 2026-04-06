Le notizie più importanti di oggi 6 aprile 2026 a Latina e in provincia

Oggi, lunedì 6 aprile 2026, a Latina e nella provincia sono accaduti diversi fatti rilevanti. La giornata ha visto diverse notizie che riguardano eventi e avvenimenti locali, con particolare attenzione alle attività e alle situazioni che si sono svolte nel territorio pontino durante questa giornata di Pasquetta. Di seguito, un riepilogo dei principali fatti registrati nelle ultime ore.

Qui un riepilogo di questo lunedì di Pasquetta attraverso il racconto dei principali fatti avvenuti nel territorio pontino Le notizie di oggi, lunedì 6 aprile, a Latina e in provincia. Ecco qui un riepilogo di giornata attraverso i fatti principali di questa Pasquetta avvenuti nel territorio pontino. - Hanno portato al sequestro di 250 chili di alimenti e 156 confezioni di conserve e a multe per circa 6mila euro i controlli effettuati dai carabinieri del Ns in diverse zone della provincia. Controlli che sono stati intensificati in vista delle festività pasquali e che hanno interessato, nello specifico, due panifici e un’azienda agricola. - Aggressione nella zona del Villaggio Trieste a Latina. 🔗 Leggi su Latinatoday.it

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