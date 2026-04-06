Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua De Martino meglio di Gerry Scotti

Durante la serata di Pasqua, le donne della Bibbia sono state protagoniste di un evento televisivo molto seguito. Su Rai1, la rappresentazione di Filumena Marturano ha attirato circa 1.972 milioni di spettatori. Parallelamente, una trasmissione condotta da un noto presentatore ha ottenuto risultati inferiori, mentre altri programmi hanno registrato ascolti più bassi rispetto alla rappresentazione teatrale. La serata si è conclusa con una forte presenza di pubblico su Rai1.

Gli ascolti della domenica di Pasqua vedono su Rai1 Filumena Marturano conquistare una media di 1.972.000 spettatori pari al 13.8% di share. Su Canale5 Le Donne della Bibbia prevale invece con 2.281.000 spettatori pari al 17.1%. Su Rai2 la serie N.C.I.S. – Unità Anticrimine intrattiene 709.000 spettatori (4.3%). Su Rai3, dopo la presentazione (766.000 – 4.8%), Il Borgo dei Borghi ottiene 1.221.000 spettatori pari al 7.7%. Su Italia1, dopo l'anteprima (614.000 – 3.7%), Anche Meno sigla 765.000 spettatori con il 5.5%. Su Rete4 Codice d'onore intrattiene 747.000 spettatori (5.3%). Su La7 Le regole della casa del sidro raccoglie 375.000 spettatori e il 2. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Le donne della Bibbia dominano la serata di Pasqua. De Martino meglio di Gerry Scotti Clerici supera De Filippi. De Martino meglio di Gerry Scotti, bene il pattinaggio su ghiaccioGli ascolti del sabato televisivo vedono su Rai1 la finale di The Voice Kids condotto da Antonella Clerici (con la vittoria di Matteo Trullo) vincere... Ascolti tv, Gerry Scotti domina la prima serata, bene Le Iene, De Martino rimontaGli ascolti della domenica televisiva vedono, su Rai1, Prima di noi con Linda Caridi, Maurizio Lastrico e Andrea Arcangeli conquistare una media di 2. Temi più discussi: 'Le donne della Bibbia', la serie Mediaset sulle eroine dell'Antico Testamento. Chi sono e cosa vedremo; Gerry Scotti fermato da Mediaset, 'Chi vuol essere milionario' non va più in onda: i motivi dello stop; Stasera in tv (5 aprile), Vanessa Scalera in onda senza Imma Tataranni, Fabio Fazio c'è (ma non in diretta); Le Donne della Bibbia: la trama della mini-serie di Pasqua di Canale 5. Ascolti tv, Pasqua sorride a Canale 5: Le donne della Bibbia vince la serata. Affari tuoi vs La ruota della fortuna: ecco chi la spuntaLa fiction religiosa batte Filumena Marturano nel prime time, mentre nell’access chi vince fra Rai1 e Gerry Scotti? affaritaliani.it Le donne della Bibbia stasera su Canale 5: trama cast dell'ultima puntataQuesta sera vanno in onda gli ultimi episodi di Le donne della Bibbia, miniserie che racconta le origini della fede attraverso le storie di cinque donne, figure centrali dell'Antico Testamento. movieplayer.it La sera di Pasqua, mentre i manifesti funebri erano già stampati, De Martino è risorto: 4.248.000 spettatori, 25.6% di share e Gerry Scotti costretto a inseguire. di Gennaro Marco Duello facebook