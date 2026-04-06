Tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, Canale 5 propone in prima serata l’evento televisivo intitolato Le donne della Bibbia. La trasmissione si concentra su cinque figure femminili della Bibbia, raccontandone le storie e i percorsi tra fede, potere e segreti. La programmazione offre uno sguardo su personaggi che hanno segnato la narrazione biblica e le loro vicende, con un approfondimento dedicato alla loro presenza nel testo sacro.

Canale 5 trasmette in prima serata, tra domenica 5 e lunedì 6 aprile, l’evento televisivo Le donne della Bibbia. La miniserie, girata tra Matera e Roma, esplora il Libro della Genesi attraverso il punto di vista di cinque figure femminili determinanti per la fede. L’opera si concentra su personaggi che hanno superato i limiti sociali o biologici del loro tempo. Sara, interpretata da Minnie Driver, incarna la promessa divina realizzatasi nonostante l’età avanzata e la sterilità. Accanto a lei c’è Jeffrey Donovan nel ruolo di Abramo, mentre Natacha Karam veste i panni di Agar, la servitrice e madre di Ismaele, simbolo della protezione divina verso chi vive l’esilio e l’oppressione. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le donne della Bibbia: 5 vite tra fede, potere e segreti

Le donne della Bibbia: trama e cast della prima puntataQuesta sera, domenica 5 aprile 2026, alle ore 21,30 su Canale 5 va in onda la prima puntata de Le donne della Bibbia, una serie tv epica a tema...

Le Donne della Bibbia arrivano su Canale 5 a Pasqua e PasquettaIl libro della Genesi è il fulcro del racconto de Le Donne della Bibbia, miniserie in arrivo su Canale 5 domenica 5 e lunedì 6 aprile 2026.

Le donne della Bibbia - Domenica 5 e lunedì 6 aprile, in prima serata su Canale 5

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Le donne della Bibbia: tutto quello che c’è da sapere sulla serie tvLe donne della Bibbia: trama, cast, quante puntate e streaming della serie tv in onda su Canale 5. Tutte le informazioni nel dettaglio ... tpi.it

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Bibbia, studio ridimensiona le colpe di Giuda: “Versò i 30 denari alle piccole e medie imprese” di Eddie Settembrini #ultimora #lercio #notizie #satira #umorismo #battute Crediti dell'immagine sul sito lercio.it facebook

Nella Bibbia, i piccoli fanno la storia. Occorre confidare nella provvidenza di Dio anche quando prevale il senso di impotenza o di insufficienza, perché noi crediamo che il Regno di Dio è simile a un minuscolo seme che diventa un albero (Mt 13, 31-32). #Viag x.com