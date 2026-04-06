Le celle ipogee di Melinda, situate a circa 300 metri sotto terra, sono ora accessibili ai visitatori che desiderano esplorare questo ambiente sotterraneo. Insieme alle visite alle celle, è possibile partecipare a un tour a bordo della prima funivia al mondo dedicata alle mele. Questi due percorsi offrono un’esperienza che combina l’approfondimento sulla conservazione delle mele con un modo innovativo di ammirare il paesaggio circostante.

Dalle visite alle celle ipogee a 300 metri di profondità al viaggio a bordo della prima funivia al mondo delle mele. È la proposta di Melinda che l'11 e 12 aprile, in occasione della festa della fioritura, apre le porte del Consorzio per la nuova proposta turistica che racconta il territorio attraverso il suo prodotto principe, la mela. Durante il percorso, della durata di circa un'ora e mezza, i visitatori scopriranno l'origine di un'idea, cioè la trasformazione di una miniera in un grande frigorifero naturale, e gli aspetti tecnici che hanno consentito di concretizzarla. Ma anche i vantaggi offerti dalle particolari... 🔗 Leggi su Trentotoday.it

Viaggio nel cuore delle Dolomiti, in Val di Non le celle ipogee diventano esperienza turistica(Adnkronos) – Seguire il viaggio di una mela, prodotto simbolo della Val di Non, per ritrovarsi nel cuore profondo delle Dolomiti.

Temi più discussi: Le celle ipogee di Melinda diventano un percorso aperto ai turisti; Melinda ci porta nel cuore della montagna: le celle ipogee aprono ai visitatori; Benvenuti nel sancta sanctorum delle mele della Val di Non – Di Giuseppe Casagrande.

Celle ipogee di Melinda, Lollobrigida: modello di sostenibilitàTrento, 13 ott. (askanews) - Un'enorme cavità, fino a 300 metri di profondità, riutilizzata per ospitare le celle naturali di frigoconservazione delle mele: è la ex miniera di Rio Maggiore in Val di ... quotidiano.net

La mela che viaggia nel cuore delle Dolomiti ora diventa un'attrazione turisticaUn viaggio unico e indimenticabile nel cuore delle Dolomiti, sulle tracce delle mele. Il Consorzio Melinda apre le porte delle sue celle ipogee, magazzini sotterranei scavati nella roccia, per offrire ... trentotoday.it

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