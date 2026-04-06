Gli studenti delle terze classi della scuola media dell’istituto comprensivo di Cariati hanno partecipato a un incontro presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni. L’evento è stato dedicato alle 21 Madri della Costituzione, figure femminili coinvolte nella stesura della Carta costituzionale italiana. Durante l’incontro sono stati approfonditi i ruoli e le azioni di queste donne nel processo di creazione della legge fondamentale del paese.

Gli studenti delle terze classi della scuola media dell’istituto comprensivo di Cariati si sono riuniti presso il Civico Museo del Mare, dell’Agricoltura e delle Migrazioni per un incontro dedicato alle Madri costituenti. L’evento, svoltosi nell’ambito della Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera, ha messo al centro l’unione, la libertà e i diritti. L’iniziativa, che quest’anno si è focalizzata sul ruolo delle donne nell’Assemblea Costituente, rappresenta il terzo appuntamento consecutivo organizzato dal Museo Civico. L’obiettivo primario è stato quello di rafforzare l’identità nazionale attraverso la memoria civica e la promozione dei valori legati alla cittadinanza. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Le 21 Madri della Costituzione: lezione di diritti a Cariati

Gli studenti a lezione di partecipazione: una riflessione sulla Costituzione e i valori della RepubblicaUn incontro con gli studenti delle scuole secondarie è in programma nella giornata di domani, 3 marzo, alle 10, al teatro D'Annunzio di Latina.

La Fnsi contro Gratteri: le minacce al Foglio sono incompatibili con l’articolo 21 della Costituzione“Ho letto le parole di Gratteri al Foglio e contro il Foglio e mi hanno colpito”, dice Alessandra Costante, segretaria generale della Federazione...

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A Firenze una mostra per celebrare le Madri Costituenti: da Teresa Mattei a Bianca Bianchi ecco le 21 donne che scrissero la CostituzionePalazzo Bastogi, sede del Consiglio regionale della Toscana, ospita l'esposizione itinerante che approfondisce le figure femminili che fecero parte dell'Assemblea Costituente ... intoscana.it

Nel 1946, per la prima volta, le donne votarono ed entrarono in Parlamento. Ventuno Madri Costituenti parteciparono alla scrittura della Costituzione. Oggi celebriamo Filomena Delli Castelli: democristiana, insegnante, politica e partigiana che ha attraversato facebook