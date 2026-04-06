L'Atalanta ha ottenuto una vittoria per 3-0 in trasferta contro il Lecce, con i gol segnati entro i primi 59 minuti di gioco. La squadra ospite si è presentata in campo con un’ottima prestazione, grazie anche alle parziali fiammate di un giocatore in giornata di grazia. Il Lecce, invece, ha ricevuto i fischi dal proprio pubblico durante l’incontro. Questa vittoria segna il secondo risultato positivo consecutivo per l’Atalanta.

Trascinata dal talento di un ispirato Charles De Ketelaere, in giornata di grazia, l’Atalanta passa agevolmente a Lecce con un secco 3-0, chiudendola di fatto già dopo 59 minuti sul 2-0, conquistando la seconda vittoria consecutiva dopo quella interna contro il Verona. Dea che sale così a 53 punti, ad una sola lunghezza dal sesto posto della Roma, concretizzando una rimonta verso le posizioni europee avviata a fine novembre: dalla tredicesima giornata i nerazzurri hanno conquistato 40 punti in 18 giornate, di questi 31 punti nel 2026. Oltre le assenze. Pur senza due pilastri tattici, come Hien in difesa e Scamacca davanti, la squadra di Palladino non ha faticato a imporre il suo gioco e il suo ritmo, concedendo ai padroni di casa solo un’illusoria sfuriata iniziale di una dozzina di minuti. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - L’Atalanta passeggia e scorge l’Europa: 3-0 in casa di un Lecce fischiato dal suo pubblico

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