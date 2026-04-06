L'Arsenal si prepara a affrontare una trasferta a Lisbona per disputare la partita dei quarti di finale. La squadra inglese cerca di mettere fine a un ciclo di sconfitte in questa fase della competizione. L’avversario sarà il Sporting Lisbona, in un incontro che si svolgerà nella capitale portoghese. La sfida rappresenta un’occasione importante per entrambe le formazioni di avanzare nel torneo.

"> Il grande confronto: Arsenal vs Sporting Lisbona. Martedì sera, l’Arsenal si dirigerà verso Lisbona per affrontare il Sporting nel ritorno dei quarti di finale di Champions League. I Gunners arrivano a questo incontro con un palmarès impressionante, caratterizzato da vittorie schiaccianti, ma anche da eliminazioni angoscianti e subite in modi inaspettati in questa fase del torneo. I tifosi sono ansiosi di vedere se la squadra sarà in grado di superare questa barriera e conquistare un posto nelle semifinali. L’Arsenal ha mostrato una solidità notevole nelle ultime partite europee, segnando un numero impressionante di gol e mantenendo una difesa robusta. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - L’Arsenal punta a Lisbona per interrompere il ciclo delle sconfitte nei quarti di finale.

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