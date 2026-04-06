L’Aquila scuole in MUSP | basta precarietà dopo 17 anni

A diciassette anni dal terremoto che nel 2009 ha colpito la città, molte scuole continuano a funzionare in strutture temporanee. I Giovani Democratici d’Abruzzo hanno richiesto alle autorità un intervento concreto e trasparente per risolvere questa situazione. La richiesta arriva a pochi giorni dall’anniversario del sisma, evidenziando la durata prolungata dell’utilizzo di scuole in moduli abitativi temporanei.

L’Aquila, 6 aprile 2026. I Giovani Democratici d’Abruzzo chiedono un impegno concreto e trasparente delle istituzioni per superare l’era dei moduli scolastici provvisori, a diciassette anni dal sisma del 2009. Il bilancio di quel tragico evento, avvenuto nella notte tra il 5 e il 6 aprile 2009, resta impresso nei numeri: 309 vite spezzate e tre secoli di storia cittadina polverizzati in pochi istanti. Oggi, però, l’emergenza non si manifesta più con le macerie, ma con la persistenza di strutture prefabbricate che continuano a ospitare studenti. Saverio Gileno, che ricopre il ruolo di segretario regionale dei Giovani Democratici d’Abruzzo, ha sottolineato come sia ormai inaccettabile che migliaia di ragazzi frequentino spazi nati per essere temporanei. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - L’Aquila, scuole in MUSP: basta precarietà dopo 17 anni L’Aquila: 17 anni dopo, 4000 bambini ancora nei MuspA L’Aquila, a pochi giorni dal diciassettesimo anniversario del sisma del 2009, oltre quattrocento bambini frequentano ancora strutture provvisorie... Leggi anche: Scuole dell’Aquila, i comitati scrivono a Mattarella: “Ancora 3.500 studenti nei Musp” Temi più discussi: Sisma L'Aquila, 'ricostruzione privata al 77% nel cratere e scuole al 73%'; Scuole dell’Aquila, i comitati scrivono a Mattarella: Ancora 3.500 studenti nei Musp; L'Aquila, 17 anni dopo il terremoto ancora 3.500 studenti nei moduli scolastici provvisori. La denuncia dei comitati; L’Aquila, Fina: Ritardi inaccettabili sulla ricostruzione delle scuole. Accreditamento scuole di specializzazione: il caso de L’Aquilain seguito all’emanazione del D.I. n. 402/2017 sulla definizione degli standard, dei requisiti e degli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area ... quotidianosanita.it Scuole all'Aquila, i comitati scrivono a Mattarella, '3.500 ancora nei Musp'A diciassette anni dal sisma del 6 aprile 2009, il Comitato Scuole Sicure e il Comitato 'Oltre il Musp' hanno reso pubblica la lettera inviata al presidente della Repubblica Sergio Mattarella per rich ... ansa.it L'Aquila 17 anni dopo il terremoto, Meloni: "Ricordare vuol dire continuare ad esserci. Con serietà e responsabilità" facebook Diciassette anni fa, nel cuore della notte, un violento sisma colpì L’Aquila e l’Abruzzo. Spezzò vite, comunità, abitudini. E lasciò un segno profondo nella nostra Nazione. Una tragedia che scosse tutti gli italiani, capaci allora di rispondere con solidarietà e vicin x.com