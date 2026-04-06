L’Aquila il 6 aprile che non passa | memoria silenzio e verità 17 anni dopo

Diciassette anni dopo il terremoto che il 6 aprile 2009 colpì L’Aquila, la città si è riunita per ricordare le 309 vittime. In questa giornata, si sono svolte cerimonie e momenti di rispetto nelle strade, nelle piazze e nelle chiese locali, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto. La ricorrenza ha coinvolto cittadini, autorità e associazioni, che hanno partecipato a eventi per mantenere la memoria e onorare le persone colpite dal sisma.

L'Aquila - A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, L’Aquila torna a fermarsi nel nome delle 309 vittime, del dolore che ha segnato la città e della memoria che continua ad abitare strade, case, piazze e coscienze. Anche quest’anno il lutto cittadino accompagna la giornata della commemorazione, con bandiere a mezz’asta e con l’invito alla sospensione delle attività nella mattinata, nel segno di un raccoglimento che appartiene all’intera comunità. La redazione di Abruzzo24ore.tv esprime il proprio cordoglio e si unisce al ricordo delle vittime, delle famiglie e di tutti coloro che portano ancora addosso il peso di quella notte. In questi 17 anni il nostro lavoro è stato costantemente rivolto alla ricostruzione, al racconto dei cantieri, delle attese, delle speranze e delle ferite ancora aperte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - L’Aquila, il 6 aprile che non passa: memoria, silenzio e verità 17 anni dopo Leggi anche: UNA RIFLESSIONE SUL 6 APRILE, 17 ANNI DOPO IL TERREMOTO DELL’AQUILA L’Aquila: 17 anni dopo, 4000 bambini ancora nei MuspA L’Aquila, a pochi giorni dal diciassettesimo anniversario del sisma del 2009, oltre quattrocento bambini frequentano ancora strutture provvisorie... Temi più discussi: Oggi, 6 aprile, L’Aquila commemora le 309 vittime del terremoto del 2009; RICORRENZA SISMA 6 APRILE 2009: SINDACO L'AQUILA PROCLAMA IL LUTTO CITTADINO; 6 aprile, L’Aquila si stringe nel ricordo; Sisma 2009, il 5 e il 6 aprile L'Aquila ricorda le 309 vittime. L’Aquila, il 6 aprile che non passa: memoria, silenzio e verità 17 anni dopoA diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, L’Aquila torna a fermarsi nel nome delle 309 vittime, del dolore che ha segnato la città e della memoria che continua ad abitare strade, case, ... abruzzo24ore.tv Il 6 aprile 2009 il terremoto a dell’AquilaIl 6 aprile 2009 un violento sisma colpì l’Abruzzo, cambiando per sempre la vita di migliaia di persone. Alle 3:32, una scossa di magnitudo 5.8, con epicentro a pochi chilometri da L’Aquila, provocò 3 ... varesenews.it In memoria dei 309 Angeli 06/04/2009-06/04/2026 per non dimenticare mai!! Città di L'Aquila Abruzzo facebook #6aprile 2009: 17 anni da quella notte. Alle 3:32 la terra tremò e segnò per sempre la storia dell'Aquila e dei suoi cittadini. 309 vite spezzate, 309 angeli in cielo. In questa #Pasquetta, L’Aquila ricorda una ferita che il tempo non cancella... x.com