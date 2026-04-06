L’Aquila il 6 aprile che non passa | memoria silenzio e verità 17 anni dopo

Da abruzzo24ore.tv 6 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Diciassette anni dopo il terremoto che il 6 aprile 2009 colpì L’Aquila, la città si è riunita per ricordare le 309 vittime. In questa giornata, si sono svolte cerimonie e momenti di rispetto nelle strade, nelle piazze e nelle chiese locali, mantenendo vivo il ricordo di quanto accaduto. La ricorrenza ha coinvolto cittadini, autorità e associazioni, che hanno partecipato a eventi per mantenere la memoria e onorare le persone colpite dal sisma.

L'Aquila - A diciassette anni dal terremoto del 6 aprile 2009, L’Aquila torna a fermarsi nel nome delle 309 vittime, del dolore che ha segnato la città e della memoria che continua ad abitare strade, case, piazze e coscienze. Anche quest’anno il lutto cittadino accompagna la giornata della commemorazione, con bandiere a mezz’asta e con l’invito alla sospensione delle attività nella mattinata, nel segno di un raccoglimento che appartiene all’intera comunità. La redazione di Abruzzo24ore.tv esprime il proprio cordoglio e si unisce al ricordo delle vittime, delle famiglie e di tutti coloro che portano ancora addosso il peso di quella notte. In questi 17 anni il nostro lavoro è stato costantemente rivolto alla ricostruzione, al racconto dei cantieri, delle attese, delle speranze e delle ferite ancora aperte. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv

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