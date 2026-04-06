Il Torino ha ottenuto una vittoria per 1-0 in trasferta contro il Pisa, grazie a un gol nei minuti finali. La partita si è decisa in extremis, con un intervento decisivo di Adams che ha permesso alla squadra di conquistare i tre punti. La vittoria permette al Torino di allontanarsi dalla zona retrocessione in classifica.

Il Torino ha conquistato una vittoria fondamentale per 1-0 in trasferta contro il Pisa, grazie a un intervento decisivo di Adams nei minuti finali del match. L’incontro si è sbloccato solo verso la fine della gara, permettendo ai granata di scalare la classifica fino alla dodicesima posizione. Questo risultato garantisce alla squadra un vantaggio di 9 punti rispetto alla zona di retrocessione. Per i padroni di casa, invece, l’esito è drammatico. Il Pisa chiude la sfida all’ultimo posto con 18 punti, vedendo le proprie possibilità di salvezza ridursi drasticamente, dato che ora dista 9 lunghezze dalla zona sicura. La cronaca di una sfida combattuta ma sterile. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Lampo di Adams: il Torino vince a Pisa e scappa dal fondo

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