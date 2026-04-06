L' allarme di Uila | Nel 2029 5mila addetti in meno nel comparto agrolimentare veronesi

Secondo un rapporto di Uila, nel 2029 si prevede che circa 60.000 lavoratori, pari al 14% degli occupati in provincia di Verona, usciranno dal mercato del lavoro. Tra queste, circa 5.000 riguarderanno il settore agrolimentare locale. La stima si basa sui dati attuali di invecchiamento e turn-over nel comparto, che potrebbero portare a una significativa riduzione degli addetti nel settore entro i prossimi cinque anni.

Si è svolto a Garda il primo congresso dell'Unione italiana dei lavori agroalimentari territoriale di Verona, che ha richiamato l'attenzione sul tema dell'invecchiamento della forza lavoro Entro il 2029 circa 60.000 lavoratori, circa il 14% degli occupati, usciranno dal mercato del lavoro nella provincia di Verona. Di questi, 5.000 addetti esperti del comparto agroalimentare di Verona andranno in pensione. Un’emergenza di sistema che mette a rischio la tenuta delle aziende, con il rischio di una competizione selvaggia per accaparrarsi le risorse umane già occupate. Con effetti distorsivi sulle condizioni contrattuali. È uno... 🔗 Leggi su Veronasera.it

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1º Congresso Uila territoriale di Verona. Si è svolto il 2 aprile 2026 il primo Congresso #Uila di Verona “L’impronta sul lavoro di domani”. Una giornata memorabile e ricca di emozioni. Ad aprire il Congresso è stata Nica che ha presentato il tavolo presiden facebook