L’allarme di Agovino FI | Mansioni e organizzazione da rivedere negli uffici comunali di Sarno

Un nuovo fronte di discussione si apre nel Comune di Sarno, dove un rappresentante di Forza Italia ha sollevato dubbi sulle modalità di svolgimento delle attività e sull’organizzazione degli uffici comunali. La questione riguarda la gestione interna e le funzioni assegnate ai diversi settori, con richieste di revisione e miglioramenti. La polemica si aggiunge alle tensioni già presenti tra le forze politiche e l’amministrazione locale.

Tempo di lettura: < 1 minuto Polemiche sul funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Sarno. A sollevare la questione è Peppe Agovino, dirigente provinciale di Forza Italia ed ex consigliere comunale, che dichiara di aver semplicemente raccolto quanto riferito da dipendenti e cittadini. « Mi sono state segnalate – spiega Agovino – alcune situazioni che riguarderebbero l’organizzazione del lavoro e la distribuzione delle mansioni in diversi settori comunali. Non è mio intento creare polemiche, ma ritengo corretto portare all’attenzione istituzionale ciò che viene riportato da chi vive ogni giorno gli uffici». Tra le istanze che gli sono state trasmesse, Agovino richiama anche la richiesta di una maggiore valorizzazione delle risorse umane. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - L’allarme di Agovino (FI): “Mansioni e organizzazione da rivedere negli uffici comunali di Sarno” Agovino (FI): “Mansioni e organizzazione da rivedere negli uffici comunali di Sarno”Tempo di lettura: < 1 minutoPolemiche sul funzionamento della macchina amministrativa del Comune di Sarno. Mensa scolastica nel caos a Sarno, la denuncia di Agovino (FI): “Famiglie in difficoltà e disservizi sull’app”Tempo di lettura: 2 minutiNegli ultimi mesi si è aggravata la già critica situazione legata al servizio mensa scolastica nel Comune di Sarno:...