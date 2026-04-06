Domenica 5 aprile, al Lago di Braies, cinque persone sono rimaste ferite dopo essere cadute nell’acqua gelida quando il ghiaccio si è rotto improvvisamente. La presenza di circa 100 visitatori sulla superficie del lago ha causato un grande affollamento, descritto come una follia da alcuni testimoni. L’incidente ha coinvolto diversi turisti che si trovavano nel luogo in quel momento, rendendo necessario l’intervento dei soccorritori.

È di cinque persone ferite dopo essere cadute in acqua, il bilancio dell’incidente avvenuto domenica 5 aprile al Lago di Braies, dove il ghiaccio ha ceduto improvvisamente. L’allarme è scattato intorno alle 15.00, in una giornata apparentemente tranquilla, caratterizzata da condizioni meteo favorevoli che avevano attirato numerosi visitatori nella celebre località dell’Alto Adige. Quella che per molti era una semplice passeggiata su uno scenario da cartolina si è trasformata in pochi istanti in una situazione estremamente pericolosa, con il ghiaccio ormai indebolito dalle temperature primaverili e dall’esposizione al sole. Nonostante i segnali di rischio, diverse persone si trovavano sulla superficie del lago al momento dell’incidente, inconsapevoli della fragilità della lastra ghiacciata. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Lago di Braies preso d'assalto dai turisti: in cinque nell'acqua gelida. "C’erano 100 persone sulla superficie, una follia"

Il soccorritore e i turisti caduti nel lago di Braies: «In 100 sulla superficie ghiacciata, una follia»| Cinque salvati dalle acque gelide«Quando siamo arrivati sul posto c’erano ancora cento persone sulla superficie del lago con il ghiaccio che si scioglieva: il rischio era altissimo.

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Una tranquilla passeggiata sul lago di Braies si stava per trasformare in tragedia facebook

Lago di Braies, ghiaccio non sicuro: cinque persone cadute in acqua x.com