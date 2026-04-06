Il film diretto da Riccardo Milani ha incassato quasi 7 milioni di euro al botteghino, sorprendendo molti. A distanza di tempo, è stato pubblicato in edizione homevideo, soddisfacendo le aspettative di chi desiderava rivederlo o scoprirlo in modo diverso. Le vendite di questa versione sono state confermate come positive, confermando l'interesse per questa produzione tra il pubblico.

Il film di Riccardo Milani che ha sorpreso tutti al botteghino con quasi 7 milioni di incasso, meritava una bella edizione homevideo. Auspicio confermato dall'ottimo blu-ray Mustang, il cui unico neo è il reparto extra. Lo scorso anno, quando uscì nelle sale un paio di mesi dopo la presentazione alla Festa del cinema di Roma, restò per qualche settimana in vetta al box-office e alla fine raccolse quasi sette milioni di euro al botteghino. Una vera sorpresa. Perché La vita va così, il film diretto da Riccardo Milani sul pastore sardo che resiste ostinatamente a un gruppo immobiliare e non cede la sua terra, aveva sicuramente le premesse per piacere al grande pubblico, ma nulla sembrava presagire un tale successo. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - La vita va così: i segreti di una sorpresa del box-office confermata dalle vendite homevideo

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