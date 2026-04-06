La tangenziale senza svincolo sta per aprire dopo un' attesa lunga 10 anni

Dopo dieci anni di attesa, si avvicina l'apertura dello svincolo di Rovizza, collegamento tra Rovizza di Sirmione e i Comuni di Peschiera e Pozzolengo. La tangenziale, che collega Desenzano alla provincia di Verona, è stata inaugurata circa dieci anni fa e ora si completa con questa nuova uscita. L'apertura è prevista a breve, segnando un passo importante per la viabilità della zona.

Finalmente lo svincolo di Rovizza. Dopo un'attesa lunga 10 anni sta per aprire al traffico l'uscita di collegamento tra Rovizza di Sirmione, appunto, e i Comuni di Peschiera e Pozzolengo: fa parte della tangenziale che da Desenzano porta in provincia di Verona, inaugurata un decennio fa e costata più di 30 milioni di euro, a cui si aggiungono altri 2,4 milioni per il completamento dell'opera. Ne dà notizia la Provincia di Brescia, committente dell'intervento: "Si tratta di un intervento fondamentale per la fluidificazione del traffico nell'area del Basso Garda – si legge in una nota –, a cavallo tra le province di Brescia e Verona. 🔗 Leggi su Bresciatoday.it Leggi anche: La tangenziale da 10 milioni (che ne costerà 20): via ai lavori dopo 50 anni di attesa Temi più discussi: La tangenziale senza svincolo sta per aprire dopo un'attesa lunga 10 anni - BresciaToday; Auto in fiamme in Tangenziale, svincolo in direzione Venezia chiuso: traffico deviato. Miracolato il conducente; In Tangenziale chiusa per cinque ore notturne l’uscita dello svincolo 6 Castelmaggiore; Lunedì sera chiude un'uscita della tangenziale: ecco quale. La tangenziale senza svincolo sta per aprire dopo un'attesa lunga 10 anniFinalmente lo svincolo di Rovizza. Dopo un'attesa lunga 10 anni sta per aprire al traffico l'uscita di collegamento tra Rovizza di Sirmione, appunto, e i Comuni di Peschiera e Pozzolengo: fa parte del ... bresciatoday.it Viaggio in tangenziale: 300.000 veicoli al giorno tra code e rischio incidentiRallentamenti senza cantieri: potrebbero tornare nel 2027, pronto anche il progetto per rendere la tratta a pagamento. Deciderà il Ministero ... rainews.it Tragedia sfiorata sulla bretella che collega la tangenziale di Bari all’aeroporto. Un’auto - alle 10,30 del lunedì di Pasquetta - imbocca contromano la strada nonostante il segnale d’obbligo e l’evidente guardrail. Immagini della dashcam dj un tassista del capol - facebook.com facebook Mondovì: via libera al prolungamento della Tangenziale. Un’opera attesa da anni, fortemente voluta dal Vicepresidente del Consiglio e Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti Matteo Salvini mit.gov.it/comunicazione/… x.com