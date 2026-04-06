La società longeva un libro di appunti e suggerimenti per cavalcare il cambiamento demografico invece di esserne travolti – L’estratto

In Italia, la popolazione sta invecchiando a un ritmo accelerato. Un libro di appunti e suggerimenti propone di affrontare questa trasformazione demografica trasformando la longevità in un’opportunità. L’obiettivo è ripensare il lavoro, i territori e le tecnologie, evitando di essere travolti dalla crisi e puntando a un’innovazione sociale. La discussione si concentra su come la lunga vita possa diventare un elemento di sviluppo e progresso.

L’Italia invecchia rapidamente, ma la longevità non è solo un problema: può diventare la chiave per ripensare lavoro, territori e tecnologia, trasformando una crisi demografica in un progetto di innovazione sociale. Perché la domanda non è se diventeremo una società più anziana, ma che tipo di società anziana vogliamo costruire. Stefania Bandini, professoressa ordinaria di Informatica presso l’Università di Milano-Bicocca e Paolo Manfredi, esperto di innovazione e trasformazione dei territori e delle piccole imprese, ne parlano in questi termini in La società longeva, fresco di stampa per Egea. Il cambiamento demografico è un fenomeno epocale, per molti versi inarrestabile che, come il cambiamento climatico, chiama al doppio movimento di contrastarne l’avanzata e di convivere con gli effetti, intervenendo ad ampio spettro. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - La società longeva, un libro di appunti e suggerimenti per cavalcare il cambiamento demografico invece di esserne travolti – L’estratto Cavalcare il cambiamento, non aspettarlo L'innovazione di RED Ricerca e DistribuzioneC’è un’Italia che non si ferma alla superficie, ma scava nel profondo dell’innovazione per esportare valore. Valanga a Conca di Presena, travolti due scialpinisti: uno estratto dalla neve, è gravissimoBrescia, 16 marzo 2026 – Una valanga si è staccata nella zona della Conca di Presena, versante Trentino in territorio di Vermiglio del comprensorio... Temi più discussi: Manageritalia al Milan Longevity Summit: la longevità è una strategia di leadership; La città più longeva d’Italia: lo dicono i numeri, qui si può vivere a lungo; Sempre più longevi, sempre più soli?; Corso (Politecnico di Milano): l'analisi dei dati rivela un alto uso di AI e social da parte degli over 55. La città più longeva d’Italia: lo dicono i numeri, qui si può vivere a lungoNel report annuale del Sole 24 Ore, nel report è prima per speranza di vita alla nascita ... msn.com Lazio, nuovo caos: la società toglie un inno dall’Olimpico, i tifosi contestanoROMA - La contestazione che prosegue e fa il giro del mondo. Ieri ne ha parlato anche il New York Times, attraverso la partnership con The Athletic, rimasto impressionato dalla portata della protesta ... corrieredellosport.it Il magazine è dedicato alla sfida di una società sempre più longeva e all'utopistica ricerca della vita eterna facebook Il magazine è dedicato alla sfida di una società sempre più longeva e all'utopistica ricerca della vita eterna x.com