La prima notte con lui… Francesca Pascale la rivelazione su Silvio Berlusconi

Durante una puntata del programma “Storie di Donne al Bivio”, Francesca Pascale è stata intervistata da Monica Setta. La donna ha condiviso dettagli riguardanti il suo rapporto con Silvio Berlusconi, parlando di come abbia vissuto la sua prima notte insieme a lui. La conversazione si è concentrata su aspetti personali e vissuti diretti, senza approfondimenti su altri elementi della vita dell’ex premier.

Nel salotto televisivo di Storie di Donne al Bivio, ospite di Monica Setta, Francesca Pascale ha ripercorso alcuni dei momenti più intimi e significativi della sua relazione con Silvio Berlusconi, svelando dettagli finora poco noti di una storia che per anni è rimasta al centro dell’attenzione pubblica. Nel corso dell’intervista, Pascale ha parlato della sua gelosia, raccontata con toni tra il serio e l’ironico. “Lui buttava fuoco sulla mia furia disseminando casa di biglietti dove scriveva ‘Cara Sofia stanotte Francesca non ci sarà e starò con te’. Facevo scenate e lui ridendo, ma non capisci che Sofia non esiste? Ti prendo in giro”. Episodi che descrivono una relazione fatta anche di gioco e provocazioni, oltre che di forte complicità. 🔗 Leggi su Caffeinamagazine.it

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