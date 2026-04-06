La luce alla fine del giorno

Alla fine di ogni giornata, la luce del sole tramonta lentamente, lasciando spazio all’oscurità. La canzone di Michael Jackson, “Earth Song”, menziona il sorgere del sole e l’alba, creando un’immagine di continuità tra il giorno e la notte. La transizione tra luce e buio è un fenomeno naturale che si ripete ogni giorno, segnando il passaggio tra le ore di luce e quelle di oscurità.

Ricordate la canzone di Michael Jackson Earth Song : “What about sunriseE dell’alba che mi dici?– What about rain E della pioggia, che mi dici? – What about all the things that you said We were to gain E tutte quelle cose che dicevi che avremmo ottenuto? – Did you ever stop to noticeTi sei mai fermato a osservare? – This crying Earth, these weeping shores? Questa Terra che piange, queste rive in lacrime? – What have we done to the world? Che cosa abbiamo fatto al mondo? – What about animals?E gli animali? – We’ve turned kingdoms to dust Abbiamo ridotto i regni in polvere – What about us?E noi? – What about elephants?E gli elefanti?..” Forse per Nick Brandt è iniziato tutto da lì. 🔗 Leggi su It.insideover.com © It.insideover.com - La luce alla fine del giorno Brunetta: “Il Giorno del Ricordo assume un significato particolare alla luce dell’attuale situazione geopolitica”ROMA – “Il Giorno del Ricordo delle Foibe assume un significato particolare alla luce dell’attuale situazione geopolitica. La rettrice della Iulm: "Tedofora per un giorno è la luce del sapere"Tedofora nel giorno del suo compleanno, porta la fiamma olimpica "per rappresentare il fuoco del sapere e il ruolo delle università per il futuro dei... #INSIDE: Nick Brandt. The Day May Break. La luce alla fine del giorno Temi più discussi: Davide Groppi: Un’ora di luce a Volumnia; Tutto il teatro di Marco Martinelli: Quando scrivo voglio sprofondare, ma la luce alla fine si trova; Offerte luce e gas di fine marzo 2026: Enel, Pulsee e Octopus a confronto; Pasqua, scegliere la luce: la lettera del vescovo Trevisi. Putin: con Trump vedo la luce in fondo al tunnel nelle relazioni Russia-Stati UnitiL'ascesa di Trump segna la luce alla fine del tunnel per i legami tra Russia e Stati Uniti, ha detto il presidente russo Vladimir Putin citato dalla Tass, durante la visita al centro di ricerca ... rainews.it Formazione medica. Una piccola luce alla fine del tunnelquesti sono periodi bui. Sembra di essere entrati in lunghi tunnel bui ed interminabili, senza mai la visione di una luce che ne faccia intravedere la fine. Nove anni senza contratto sono un tunnel ... quotidianosanita.it “Nella luce della Pasqua, lasciamoci stupire da Cristo! Lasciamoci cambiare il cuore dal suo immenso amore per noi! Chi ha in mano armi le deponga! Chi ha il potere di scatenare guerre, scelga la pace! Non una pace perseguita con la forza, ma con il dialog facebook #BuonaPasqua da #Venezia Dove l’acqua incontra la luce, nasce un’emozione unica. Venezia vi augura una #Pasqua di bellezza e armonia. x.com