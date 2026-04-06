La Juventus riparte forte | 2-0 al Genoa e tre punti pesantissimi allo Stadium

La Juventus torna in campo dopo la pausa con una vittoria convincente contro il Genoa, conclusa con un punteggio di 2-0 allo Stadium. La squadra ha segnato due gol e conquistato tre punti che possono essere determinanti nella classifica di Serie A. La partita si è giocata in casa, davanti ai tifosi, e ha visto i bianconeri dominare l’incontro, portando a casa i risultati sperati.

La Juventus riparte con autorità dopo la sosta e lo fa nel modo migliore: 2-0 al Genoa all’Allianz Stadium e tre punti fondamentali nella corsa in Serie A. Decidono le reti nel primo tempo di Gleison Bremer e Weston McKennie, in una gara controllata con personalità dall’inizio alla fine. Un successo che coincide anche con un traguardo importante: la vittoria numero 300 in Serie A per mister Luciano Spalletti. L’approccio della Juventus è subito aggressivo e concreto. Bastano quattro minuti per indirizzare la partita: sugli sviluppi di un corner, Kelly prolunga di testa e Bremer, ben appostato in area, colpisce con decisione firmando l’1-0.I bianconeri non si fermano e continuano a spingere. 🔗 Leggi su Torinotoday.it Juventus-Genoa: Pasquetta allo Stadium per avvicinarsi alla salvezza. Le probabili scelte di De RossiLa sconfitta interna con l'Udinese in quella che forse è stata la miglior prestazione del Genoa di De Rossi ha complicato un po' la tabella di marcia... Leggi anche: Genoa, i convocati per la Juventus: De Rossi deve rinunciare a tre pedine contro i bianconeri all’Allianz Stadium. La lista Temi più discussi: SportMediaset: La Juve riparte da Kenan Video; Mario Rui torna in campo dopo due anni: è ufficiale, riparte dagli Emirati Arabi; Rassegna Stampa | Verso Juventus-Genoa tra focus sulle parole di De Rossi e prime ipotesi di formazione; SportMediaset: Juve, festa con il Genoa Video. Juve Stabia, Abate: Grande prestazione contro la squadra più forte, Peccato per i gol ingenuiDopo la sconfitta per 3-1 al Penzo contro il Venezia FC, il tecnico della Juve Stabia, Ignazio Abate, ha analizzato la gara in conferenza stampa, soffermandosi. tuttob.com Juventus, svolta in attacco: Spalletti rilancia Vlahovic-Milik per la corsa ChampionsJuventus, svolta in attacco: Spalletti rilancia Vlahovic-Milik per la corsa Champions La Juventus prepara la volata finale per il quarto posto e riparte da una nuova certezza: ... tuttojuve.com Dopo la parentesi (da film horror) della nazionale, riparte finalmente il campionato. Adesso non possiamo più sbagliare! #JuveGenoa #FinoallaFine #ForzaJuve #Juventus #PrincipioBianconero facebook La #Juventus blinda Francisco Conceição Dal ritiro del Portogallo arrivano segnali chiari: “Sono felice qui”. Il talento portoghese allontana le voci sul Liverpool e si conferma centrale nel progetto di Luciano Spalletti. La Juve riparte anche da lui. #Con x.com