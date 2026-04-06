LA GUERRI NAPOLI LOTTA MA CEDE A BRESCIA 100-85

La squadra napoletana ha affrontato la gara di oggi contro la Germani Brescia, terminata con una sconfitta per 100-85. La partita si è svolta all’A2A Arena di Brescia, ed è valida per la venticinquesima giornata del campionato di Serie A. Durante l’incontro, la squadra ospite ha combattuto con determinazione, ma alla fine è stata superata dalla formazione di casa.

Sconfitta per la Guerri Napoli che cede in trasferta alla Germani Brescia per 100-85, nella gara valevole per la venticinquesima giornata del Campionato di Serie A, giocata questo pomeriggio all’A2A Arena di Brescia. Gli azzurri, privi di Treier che in settimana subirà un intervento chirurgico al menisco del ginocchio destro e di Mitrou-Long ormai prossimo al suo rientro, dopo aver disputato un ottimo primo tempo, subiscono il rientro di Brescia che allunga nel quarto parziale. Partono bene gli azzurri con i canestri di Tote ed El-Amin mentre Brescia si affida ad Ivanovic. La Guerri riesce ad allungare sul +6 con 2 triple consecutive ancora di El-Amin, Burnell e Ndour tengono a contatto la Germani sul 15-17. 🔗 Leggi su 2anews.it © 2anews.it - LA GUERRI NAPOLI LOTTA MA CEDE A BRESCIA 100-85 Leggi anche: Napoli Basket perde a Brescia (100-85); Magro: “Importante la prossima partita contro Treviso” La Guerri Napoli dura un tempo: vince la Germani BresciaLa Guerri Napoli perde 100-85 al PalaLeonessa di Brescia contro la Germani, collezionando la settima sconfitta nelle ultime otto partite di... Temi più discussi: Basket, ko in trasferta per la Guerri Napoli; Dentro alla lotta playoff: Brescia c'è contro Napoli, Trieste incassa due punti importanti; Una Brescia in emergenza batte nettamente una brutta Guerri Napoli; Guerri Napoli a Cremona per la corsa playoff. Basket, ko in trasferta per la Guerri NapoliLotta solo per due quarti la Guerri Napoli che a Brescia cede di schianto a partire dalla terza frazione dopo aver chiuso la prima metà di gara sopra di tre punti. 44 a 41 alla sirena conclusiva il ri ... rainews.it La Guerri Napoli lotta ma alla fine si arrende alla Virtus Bologna in Coppa Italia (83-73)Finisce con una onorevolissima sconfitta, la Coppa Italia 2026 della Guerri Napoli. Pareva tutto scritto alla vigilia, con squadra disgregata e tanti problemi, però poi in campo i giocatori hanno ... ilmattino.it Guerri #Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della società x.com Guerri Napoli Basket, ufficiale l'esonero di coach Magro: la nota della società facebook