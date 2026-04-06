Dal 7 aprile, nell’ambito del progetto regionale “Digital Humanities”, le sale d’attesa e i presidi dell’Ausl Romagna ospiteranno immagini di capolavori artistici romagnoli. Questa iniziativa permette ai cittadini di ammirare le collezioni storiche attraverso i monitor installati negli spazi pubblici, offrendo un’esperienza culturale durante le attese. Il progetto mira a valorizzare il patrimonio artistico locale in un contesto quotidiano e accessibile.

Dal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi. Un viaggio tra mosaici, ceramiche e padiglioni storici per rendere più umana l'attesa nei presidi sanitari A partire dal 7 aprile, nell’ambito del progetto regionale “Digital Humanities”, la bellezza delle collezioni storiche accompagnerà i cittadini nelle sale d'attesa e nei presidi dell’Ausl Romagna. Grazie a una serie di caroselli video, le immagini delle opere d’arte di proprietà dell’azienda saranno trasmesse su tutti i novanta monitor collocati nelle diverse sedi del territorio romagnolo. L’iniziativa si inserisce nel più ampio progetto... 🔗 Leggi su Forlitoday.it

L'arte che cura: la bellezza dei capolavori romagnoli entra nelle sale d'attesa dell'ospedaleDal 7 aprile il patrimonio storico dell'Ausl Romagna diventa digitale in 90 sedi.

Temi più discussi: La cura attraverso l'arte: i capolavori romagnoli sbarcano sui monitor delle sale d'attesa; ECCO ASPETTANDO LA NOTTE DEI LETTORI, l' anteprima itinerante del festival dal 10 aprile al 22 maggio; La bellezza delle opere d’arte nelle sale d’attesa di Ausl Romagna; Mostra Santina Ricupero. Impronte Vive: inaugurazione sabato 11 aprile.

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La cura attraverso la narrazione. Quando è il medico a diventare scrittore. Il premio UcareI vincitori del concorso lanciato dalla Fondazione Giancarlo Quarta Onlus sono la geriatra Serena Sarra, la specializzanda Chiara Fiorentino e l’anestesista-rianimatore Salvatore Vasta. A selezionare ... quotidianosanita.it

Quando si valuta un possibile caso di responsabilità sanitaria, il punto centrale è la perizia medico-legale. La perizia medico-legale ricostruisce l'intero percorso di cura attraverso la documentazione sanitaria: cartella clinica, referti, esami, interventi, decorso cl - facebook.com facebook