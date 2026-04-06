La carica del derby nelle parole di Abiuso | I tifosi per strada ce lo avevano detto non era una gara come le altre

Nel derby tra Carrarese e Spezia, i tifosi hanno manifestato entusiasmo per strada prima della partita, sottolineando l'importanza dell'incontro. La squadra di casa ha vinto 3-1, portando a termine un match molto combattuto, con diversi gol e un finale che ha visto numerose espulsioni. L'evento si è distinto per l'intensità e la tensione, rendendo la sfida unica rispetto alle altre del campionato.

CARRARA – La Carrarese si impone 3-1 sullo Spezia al termine di un match intenso e ricco di gol, caratterizzato da un finale caotico e da una pioggia di espulsioni. La concreta prestazione dei padroni di casa vale la vittoria in un derby ad alta tensione. Al termine della gara sono intervenuti: Mr. Luca D’Angelo, Calabrese, Calabro e Abiuso. Le dichiarazioni di D’Angelo. “Siamo partiti bene, ma dopo la nostra clamorosa occasione fallita, la Carrarese è passata in vantaggio e lì la squadra ha dimostrato un’evidente debolezza mentale. In dieci minuti abbiamo preso due gol, compreso il rigore. È il fatto che fa più rabbia, perché fino a quel momento stavamo gestendo bene la gara. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it © Corrieretoscano.it - La carica del derby nelle parole di Abiuso: “I tifosi per strada ce lo avevano detto, non era una gara come le altre” Chivu non carica di pressioni Inter-Juve: “Una partita come le altre e peserà 3 punti come le altre”Dopo la roboante vittoria per 5-0 dell'Inter in casa del Sassuolo, Chivu è già proiettato verso il derby d'Italia con la Juventus ma non vuole... Leggi anche: Milan, Fullkrug carica i tifosi in vista dell’Inter: “Settimana del derby, dai rossoneri!” La carica di Canotto in vista del derby: Se facciamo il Perugia, l’Arezzo deve temerciLa condizione che cresce, la voglia di vincere che aumenta, passando necessariamente attraverso la continuità. Luigi Canotto, sempre più convinto della scelta fatta, suona la carica in vista del derby ... lanazione.it Crotone, Longo suona la carica prima del derby: Fatti, non parole. Dobbiamo essere più ciniciReduce da due sconfitte consecutive, il Crotone è chiamato a una reazione immediata nel derby in programma domani sera sul campo del Cosenza. Alla vigilia della sfida, il tecnico dei pitagorici Emilio ... tuttomercatoweb.com