Kanye West la protesta in Uk | No al concerto a Londra E il caso diventa politico

Nel Regno Unito si intensificano le richieste di boicottaggio nei confronti di Kanye West, che avrebbe dovuto partecipare al Wireless Festival a luglio. Le proteste sono legate alle sue dichiarazioni considerate antisemite. Le pressioni politiche e sociali si sono fatte più forti, portando a un dibattito pubblico sul suo eventuale coinvolgimento nell’evento musicale. La questione si sta trasformando in un tema politico di discussione nel paese.

(Adnkronos) – Crescono le pressioni politiche e sociali nel Regno Unito per cancellare la partecipazione di Kanye West al Wireless Festival, in programma a luglio, a causa delle sue precedenti dichiarazioni antisemite. Il rapper statunitense, che ora si fa chiamare Ye, è atteso come headliner nelle tre serate dell’evento, previsto dal 10 al 12 luglio a Finsbury Park, un grande parco situato nel nord di Londra, con un’affluenza stimata di circa 50.000 persone al giorno. Tuttavia, il caso sta assumendo una dimensione politica nazionale, sottolinea la Bbc. Il primo ministro Keir Starmer ha definito la partecipazione dell’artista “profondamente preoccupante”, mentre esponenti del Partito Conservatore hanno chiesto al governo di negargli il visto d’ingresso. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Kanye West a Londra: tra odio e musica, il caos al Wireless FestivalKanye West, l’artista di 48 anni noto come Ye, è al centro di un acceso dibattito nel Regno Unito per la sua prevista partecipazione al Wireless... Il sindaco di Londra non approva Kanye West headliner al Wireless Festival: “Azioni offensive che non rispecchiano la città”Sadiq Khan, il sindaco di Londra sta prendendo le distanze dall’amministrazione cittadina dal Wireless Festival 2026, che all’inizio di questa... Temi più discussi: Le canzoni migliori di ‘Bully’ di Kanye West; Kanye West headliner al Wireless di Londra provoca proteste; MEDIPEEL Gains Momentum in Korea’s K-Pharmacy Channel. Kanye West, la protesta a Londra: No al concerto in Uk. E gli sponsor scappanoDopo le dichiarazioni antisemite dell'artista, crescono le pressioni politiche e sociali nel Regno Unito per cancellare la partecipazione del rapper al Wireless Festival di luglio ... adnkronos.com Kanye West, è polemica per la sua partecipazione al Wireless Festival di LondraIl primo ministro del Regno Unito Keir Starmer ha definito profondamente preoccupante la sua partecipazione prevista a luglio ... msn.com Kanye 'Ye' West, già criticato per dichiarazioni antisemite, sarà la star principale per tutte e tre le serate del prossimo Wireless Festival nel Regno Unito. Il primo ministro ha espresso preoccupazione e diversi sponsor principali si stanno già ritirando. https:// facebook Keir Starmer preoccupato dai concerti di Kanye West, sponsor in fuga x.com