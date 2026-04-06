Juventus | Ugarte ideale per il centrocampo

La Juventus si trova in vantaggio nella corsa per il centrocampista uruguaiano del Manchester United, con l’interesse concentrato su di lui per la prossima finestra di mercato estiva del 2026. Ugarte, che attualmente gioca in Inghilterra, sembra essere pronto a lasciare il club britannico e i bianconeri sono la squadra più avanti rispetto ad altri potenziali acquirenti. La trattativa è in fase avanzata e si aspetta di conoscere gli sviluppi futuri.

La Juventus è in pole position per Manuel Ugarte. Il centrocampista uruguaiano del Manchester United è pronto a lasciare l’Inghilterra e i bianconeri sono il club più avanti nella corsa per assicurarselo nell’estate 2026. Il Manchester United ha fissato il prezzo del 24enne a 40 milioni di euro. Una cifra L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: Ugarte ideale per il centrocampo Juventus, Ugarte nuovo obbiettivo per il centrocampoLa Juventus punta su Manuel Ugarte: il centrocampista uruguaiano è il nuovo obiettivo bianconero Con il campionato ancora in corso e importanti... Juve, occhio alla Premier su Bremer. Obiettivi di centrocampo: piace UgarteTorino, 4 aprile 2026 – In questo weekend riparte la corsa Champions con la Juventus impegnata contro il Genoa, in un triello con Como e Roma che... Temi più discussi: Juventus su Ugarte: Ottolini allo Stadium per vederlo dal vivo; Ottolini allo Stadium per Algeria-Uruguay: obiettivo Ugarte per la Juve; Juventus, pazza idea per l'attacco, pronta la rivoluzione: a centrocampo spunta Ugarte dello United; Uruguay a Torino: non solo Nunez, la Juventus monitora anche Ugarte, è il prescelto per la mediana bianconera. Juventus, obiettivo Manuel Ugarte: rinforzo chiave per il centrocampo, osservato ma non c'è solo la JuveJuventus, obiettivo Manuel Ugarte: rinforzo chiave per il centrocampo La Juventus continua a pianificare il futuro con l’obiettivo di rafforzare la rosa e aumentare la ... tuttojuve.com Juventus, niente Hojbjerg: i bianconeri puntano su Manuel UgarteJuventus, niente Hojbjerg: i bianconeri puntano su Manuel Ugarte Annunciato come possibile partente a fine stagione, Pierre-Emile Hojbjerg era finito nel mirino ... tuttojuve.com Juventus-Genoa come finisce facebook #Juventus- #Vlahovic: a che punto siamo con il rinnovo x.com