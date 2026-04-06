Juventus Ottolini Dobbiamo rafforzare non rivoluzionare

Prima dell'incontro tra le due squadre, il direttore sportivo ha parlato ai giornalisti per spiegare le priorità del club riguardo alle strategie future. Ha evidenziato la necessità di rafforzare la squadra senza apportare cambiamenti radicali alla rosa, e ha chiarito le intenzioni riguardo alle operazioni di mercato e alla gestione tecnica. Le sue dichiarazioni sono state rivolte a fare chiarezza sulle linee guida di breve termine.

Prima del fischio d’inizio di Juve-Genoa, il direttore sportivo Marco Ottolini ha tracciato le linee guida del club per il prossimo futuro, intervenendo ai microfoni della stampa per fare chiarezza sulle manovre di mercato e sulla guida tecnica. “Parliamo di rafforzamento, non serve rivoluzionare nulla. Con Vlahovic i L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus, Ottolini “Dobbiamo rafforzare, non rivoluzionare” Juventus: operazione per rivoluzionare l’attaccoLa Juventus di Luciano Spalletti guarda avanti e, in attesa del rush finale per il quarto posto Champions, inizia a delineare il mercato estivo 2026... Juventus-Mingueza: Ottolini in SpagnaIl ds Marco Ottolini è partito alla volta della Spagna nella serata del 15 gennaio 2026 per chiudere definitivamente l’acquisto di Oscar Mingueza dal... JUVENTUS Ottolini VUOLE PORTARE uno spagnolo a TORINO Vlahovic rinnova con la Juventus? Il ds Ottolini: I colloqui continuerannoMarco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di Sky Sport, parlando così poco prima del match contro il Genoa: Per me è una gara ... tuttonapoli.net Juventus, Ottolini sui rinnovi: Procediamo con McKennie, parleremo con SpallettiMarco Ottolini, direttore sportivo della Juventus, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset, parlando così dell'attualità bianconera: Finito il mercato poi si affrontano anche i temi dei rinnovi ... m.tuttomercatoweb.com