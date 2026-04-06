La Juventus si appresta a riaccogliere in rosa Joao Mario, che ha trascorso l’ultimo semestre in prestito al Bologna. Durante il suo periodo in Emilia, il centrocampista ha disputato diverse partite sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il club bolognese ha deciso di non continuare con il giocatore, che ora tornerà alla base bianconera.

La Juventus prepara il rientro alla base di Joao Mario, rigenerato dal semestre in prestito al Bologna sotto la guida di Vincenzo Italiano. Il terzino portoghese classe 2000, acquistato dal Porto per una cifra superiore ai 10 milioni, ha ritrovato continuità in Emilia dopo il difficile avvio di stagione tra la gestione Tudor e il subentro di Spalletti. Nonostante la titolarità conquistata in rossoblù, la permanenza sotto le Due Torri appare tecnicamente ed economicamente impraticabile, definendo un imminente ritorno alla Continassa dal 1° luglio. Il primo ostacolo è la natura del trasferimento: un prestito secco di sei mesi privo di clausole di diritto di riscatto. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Juventus, Joao Mario torna al veleno: il Bologna alza bandiera bianca

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