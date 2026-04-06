Juventus i convocati per il Genoa | Spalletti riabbraccia Holm ma deve fare i conti con un’assenza La lista ufficiale

La Juventus ha pubblicato la lista ufficiale dei giocatori convocati per la partita contro il Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526. La squadra di Luciano Spalletti ha deciso di riabbracciare Holm, ma dovrà fare i conti con un'assenza tra i convocati. L'elenco completo è disponibile sui canali ufficiali del club, che ha comunicato le scelte tecniche per l'incontro.

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