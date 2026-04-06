Juventus i convocati per il Genoa | out Adzic recuperato Holm
Oggi alle 18 si gioca una partita tra Juventus e Genoa, con 24 giocatori convocati dall'allenatore del Genoa. Tra questi, non ci sono Adzic, che è stato escluso dalla lista, mentre Holm è tornato disponibile dopo un infortunio. La squadra si prepara a scendere in campo con questa rosa, in attesa del fischio d'inizio.
La Juventus si appresta a scendere in campo per la 31ª giornata di Serie A: nel pomeriggio di Pasquetta, alle 18 all’Allianz Stadium, i bianconeri ospiteranno il Genoa guidato da Daniele De Rossi. A poche ore dal match, il tecnico ha ufficializzato la lista dei convocati per la sfida casalinga. Arrivano segnali positivi per Spalletti, che ritrova Holm tra i disponibili. L’unico indisponibile è Vasilije Adzic, rientrato acciaccato dagli impegni con la nazionale, come già annunciato in conferenza stampa. Di seguito l’elenco completo dei giocatori a disposizione. Perin, Di Gregorio, Pinsoglio; Holm, Bremer, Gatti, Kelly, Kalulu, Cambiaso, Cabal; Locatelli, Koopmeiners, Miretti, McKennie, Thuram, Kostic; Conceiçao, Vlahovic, Yildiz, Zhegrova, Boga, Milik, Openda, David. 🔗 Leggi su Gazzetta.it
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Juventus, i convocati per il Como: c'è David. Out Bremer, Milik, Holm, Vlahovic e KaluluA poche ore dal match dell'Allianz Stadium contro il Como, in programma alle 15, la Juventus ha diramato la lista dei convocati.
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