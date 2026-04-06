Juventus i convocati per il Genoa | out Adzic recuperato Holm

Oggi alle 18 si gioca una partita tra Juventus e Genoa, con 24 giocatori convocati dall'allenatore del Genoa. Tra questi, non ci sono Adzic, che è stato escluso dalla lista, mentre Holm è tornato disponibile dopo un infortunio. La squadra si prepara a scendere in campo con questa rosa, in attesa del fischio d'inizio.