Oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 18, si gioca la partita tra Juventus e Genoa all’Allianz Stadium di Torino. L’incontro è valido per la 31esima giornata della Serie A 2025-2026. La sfida sarà trasmessa in diretta streaming e in televisione, con le probabili formazioni che saranno annunciate prima del calcio d’inizio. La partita si svolge in un contesto di campionato nazionale di calcio.

Juventus Genoa streaming live, tv e probabili formazioni della partita della Serie A. JUVENTUS GENOA STREAMING TV – Oggi, lunedì 6 aprile 2026, alle ore 18 Juventus e Genoa scendono in campo all’Allianz Stadium di Torino, partita valida per la 31esima giornata della Serie A 2025-2026. Dove vedere Juventus Genoa in diretta tv e live streaming? Sky Sport o Dazn? Di seguito tutte le risposte su come e dove vedere la partita nel dettaglio: Dove vederla in tv e live streaming. La partita di Serie A tra Juventus e Genoa sarà visibile in diretta tv sulla piattaforma online DAZN e via satellite sui canali di Sky Sport. Previsto ampio pre e post partita con interviste ai protagonisti e commenti in studio con i vari ospiti ed esperti. 🔗 Leggi su Tpi.it

© Tpi.it - Juventus Genoa streaming e diretta tv: dove vedere la partita di Serie A

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

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