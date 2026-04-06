Alle 18 allo Stadium si gioca la partita tra Juventus e Genoa, trasmessa in diretta su Dazn, Sky e Now. Le formazioni probabili prevedono l’impiego di Boga o Vlahovic per la squadra di casa, mentre ancora non sono definiti i nomi degli altri titolari. La sfida vede le due squadre affrontarsi in un match molto atteso dai tifosi.

Le probabili formazioni di Juventus-Genoa, in campo alle 18 allo Stadium (in tv sia su Dazn che su Sky e Now). Ballottaggi: Thuram-Koopmeiners 60-40%, Boga-Vlahovic 55-45%, Perin-Di Gregorio 55-45% e Messias-Baldanzi 60-40%. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Juventus-Genoa, probabili formazioni: gioca Boga o Vlahovic?

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