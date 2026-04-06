Juventus-Genoa | Pasquetta allo Stadium per avvicinarsi alla salvezza Le probabili scelte di De Rossi

Nella giornata di Pasquetta, lo stadio ospiterà la partita tra Juventus e Genoa, con l'obiettivo di avvicinarsi alla salvezza. La squadra ospite ha affrontato l'Udinese in una partita considerata tra le migliori prestazioni della stagione, ma è uscita sconfitta. La sconfitta interna ha complicato il percorso di mantenimento della categoria, anche se la classifica rimane favorevole. Sono attese le scelte di formazione di De Rossi per questa occasione.

La sconfitta interna con l'Udinese in quella che forse è stata la miglior prestazione del Genoa di De Rossi ha complicato un po' la tabella di marcia per la salvezza, ma la strada è ancora decisamente in discesa. Contro la Juventus i rossoblu non hanno certamente una buona tradizione, anzi: dieci delle ultime undici gare hanno visto vittoriosi i bianconeri che non subiscono gol dai rossoblu da quattro incroci di fila. Il Genoa ha vinto solo due delle 57 sfide totali a Torino, dove, nell'era dei tre punti, non ha mai trovato una vittoria. All'Allianz sono addirittuta 8 i clean sheet dei torinesi in 13 incroci totali. Insomma, il Genoa dovrà essere più forte anche di questi numeri. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Parma-Genoa, probabili formazioni: le scelte di Cuesta e De RossiReduce dalla vittoria casalinga contro il Cagliari nella prima giornata di ritorno di serie A, il Genoa fa visita al Parma domenica 18 gennaio 2026.

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Juventus-Genoa, dove vederla oggi in TV e streaming: orario e formazioniLa Juventus e il Genoa scenderanno in campo nel pomeriggio, alle ore 18. La partita si potrà seguire in diretta TV sia su Sky che su DAZN. Gli abbonati potranno vederla regolarmente. Lo streaming sarà ... fanpage.it

Juventus-Genoa: Pasquetta allo Stadium per avvicinarsi alla salvezza. Le probabili scelte di De RossiDai prati delle grigliate a quello dell'Allianz, la Pasquetta rossoblu è in casa della Vecchia Signora. Le festività pasquali si chiudono con quattro gare, una delle quali è la complicata trasferta a ... genovatoday.it

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