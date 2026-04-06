Juventus-Genoa | Boga titolare Spalletti spedisce Vlahovic in panchina

Nella partita tra Juventus e Genoa, il tecnico bianconero ha deciso di inserire Boga tra i titolari, lasciando Vlahovic in panchina. La formazione della Juventus mostra una difesa stabile e un attacco rivisitato rispetto alle precedenti scelte. L’incontro si gioca alle 18:00, con la squadra di casa che si prepara a affrontare il Genoa di De Rossi con alcune novità nella formazione.

La Juventus blinda la difesa e rivoluziona l’attacco per il posticipo delle 18:00 contro il Genoa di Daniele De Rossi. Le ultime indiscrezioni dalla rifinitura della Continassa confermano il sorpasso di Jeremie Boga su Jonathan David nel ruolo di falso nueve, con Dusan Vlahovic destinato alla panchina per la gestione del rientro post-lesione. Il tecnico Luciano Spalletti opta per la continuità tattica del 4-2-3-1, nonostante l’assenza forzata di Vasilije Adzic per il trauma distrattivo rimediato con la nazionale montenegrina. Il pacchetto arretrato davanti a Mattia Perin non subirà scossoni: Pierre Kalulu e Bremer guideranno la linea a quattro completata da Kelly e Andrea Cambiaso. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com

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