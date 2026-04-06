Juventus-Genoa 2-0 | i rossoblu durano solo 17 minuti a Torino

La partita tra Juventus e Genoa si è conclusa con il punteggio di 2-0 in favore dei padroni di casa. La gara è durata 17 minuti prima che il Genoa dovesse affrontare le prime difficoltà, con i rossoblù che hanno resistito poco. La Juventus, nonostante le recenti eliminazioni dell’Italia dai Mondiali, ha mostrato maggiore determinazione, mentre il Como ha pareggiato e la Roma è stata battuta con un punteggio pesante.

La Juventus costruisce l'aggancio al quarto posto in poco più di un quarto d'ora, Bremer e McKennie al 4' e al 17' fissano un risultato che poteva essere diverso se Martin non avesse sbagliato un rigore e se David non avesse centrato un palo. Seconda sconfitta di fila per la formazione di De Rossi che non compromette più di tanto la corsa salvezza. Col Sassuolo però sarà vietato sbagliare. Le scorie dell'eliminazione dell'Italia dal mondiale non ha pesato sui tanti reduci bianconeri e la Juventus ha dimostrato maggior cattiveria agonistica, visti anche il pareggio del Como e la sonora sconfitta della Roma. Sembra strano dirlo ma alla fine la motivazione ha fatto la differenza. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

Juventus perfetta, il Genoa regge solo 17 minuti: vittoria da Champions tra gli applausi dello JStadiumJuventus bella e vincente: Bremer e McKennie chiudono il match contro il Genoa in soli 17 minuti: 2-0 che rilancia i bianconeri di Spalletti in Zona...

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