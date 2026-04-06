La Juventus ha battuto il Genoa 2-0 con gol di Bremer e McKennie. Durante la partita, Di Gregorio ha parato un rigore. La vittoria permette ai bianconeri di ridurre a un punto il distacco dal Como. La squadra di Spalletti ha iniziato con un buon ritmo, cercando di accelerare fin dai primi minuti. La gara si è svolta con occasioni da entrambe le parti, fino al risultato finale.

La Juventus liquida la pratica Genoa nel primo quarto d'ora, con Bremer e McKennie che spianano la strada verso il ritorno alla vittoria. Il 2-0 permette a Spalletti di accorciare sul Como, fermato a Udine, e di portarsi a -1 dal quarto posto, anche se il finale di gara non lo ha lasciato soddisfatto: Di Gregorio ipnotizza Martin dal dischetto al 75' ed evita così di vivere un ultimo quarto d'ora in apnea. Spalletti sceglie Cambiaso e Locatelli nonostante la delusione con l'Italia, poi sorprende in attacco: con Conceicao e Yildiz non c'è Boga ma David, rilanciato dal primo minuto dopo due esclusioni consecutive. In porta c'è ancora Perin, davanti a lui i soliti Kalulu, Bremer e Kelly, con McKennie e Thuram a completare la mediana. 🔗 Leggi su Xml2.corriere.it

© Xml2.corriere.it - Juventus-Genoa 2-0, gol di Bremer e McKennie. Di Gregorio para un rigore, bianconeri a -1 dal Como

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Juventus-Genoa 2-0, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5)La Juventus fa il suo dovere, batte 2-0 il Genoa e accorcia sul Como portandosi a -1 dal quarto posto.

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