La Juventus ha battuto il Genoa 2-0 con due reti segnate all'inizio del match. Durante la partita, il portiere del Genoa ha parato un calcio di rigore. La gara si è svolta a Torino il 6 aprile 2026. La vittoria permette ai bianconeri di mantenere il passo per la qualificazione alla Champions League.

Torino 6 aprile 2026 - La Juventus vuole la Champions League e manda un chiaro segnale a tutte le rivali. I bianconeri battono per 2-0 il Genoa in una gara decisa da un primo tempo semplicemente perfetto. Bremer e McKennie la sbloccano e indirizzano subito, ma manca sempre un pizzico di precisione per il colpo del ko. Prova nella ripresa a reagire il grifone, ma Di Gregorio effettua una grande parata sul rigore di Martin, salvando anche la ribattuta e la porta inviolata. Torna così a -1 dal Como la squadra bianconera, mentre i rossoblù mantengono 6 punti di margine sulla zona retrocessione. Primo tempo. Per la sfida contro i rossoblù viene confermato Perin tra i pali, con Kalulu, Bremer, Kelly e Cambiaso a comporre il reparto arretrato davanti al portiere, ex di questa sfida. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Juventus-Genoa 2-0: due reti in avvio valgono i tre punti ai bianconeri. Di Gregorio para un rigore

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Juventus-Genoa 2-0, le pagelle: McKennie (6,5) gol che pesa, Di Gregorio (7,5) para il rigore a Martin (5)La Juventus fa il suo dovere, batte 2-0 il Genoa e accorcia sul Como portandosi a -1 dal quarto posto.

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