Juventus | contatti per Bernardo Silva

La Juventus ha avviato discussioni con l’agente di Bernardo Silva, portoghese attualmente in forza a un club della Premier League. Nelle ultime ore, i dirigenti bianconeri hanno avuto incontri con Jorge Mendes, rappresentante del calciatore, per conoscere le possibili volontà del giocatore in vista della prossima finestra di mercato estiva. La società continua a monitorare la situazione e a valutare le opportunità di trasferimento.

La Juventus ha accelerato i contatti per Bernardo Silva. Nelle ultime ore la dirigenza bianconera ha avuto colloqui concreti con Jorge Mendes, l’agente del portoghese, per capire le reali intenzioni del giocatore in vista dell’estate 2026. Silva, 31 anni, ha già comunicato al Manchester City la volontà di non rinnovare L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it © Ilprimatonazionale.it - Juventus: contatti per Bernardo Silva Leggi anche: Calciomercato Juventus, contatti con Bernardo Silva Juventus, avviati i contatti con Bernardo SilvaCome riportato da Matteo Moretto, la Juventus ha avviato i contatti con l’entourage di Bernardo Silva. JUVENTUS FAI DI TUTTO PER CONVINCERE BERNARDO SILVA Temi più discussi: Juve, nuovo contatto per Bernardo Silva: serve un ingaggio da top, aprile mese decisivo; Juventus: primi contatti con Bernaldo Silva, Spalletti firmerà per altri due anni; Contatto Bernardo Silva-Juve! La risposta mercato e la mossa che va oltre Yildiz; Bernardo Silva-Juve, si accende la pista: cosa manca per chiudere. Bernardo Silva-Juventus: trattativa avviata, ma resta un ostacoloIl futuro di Bernardo Silva si allontana sempre più dall’Manchester City e prende forma un possibile trasferimento alla Juventus, che ha già avviato i ... tuttojuve.com Juve su Bernardo Silva: contatti avviati, decisivo il mese di aprileLa Juve insiste per Bernardo Silva. Nuovi contatti con l’entourage del portoghese del Manchester City. Aprile mese decisivo. europacalcio.it Bernardo #Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo x.com Bernardo Silva lascerà il City a fine stagione: c'è la conferma! Juve in pressing, il piano per il colpo facebook