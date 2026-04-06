La Juventus ha vinto 2-0 contro il Genoa all'Allianz Stadium, con i gol di Bremer e McKennie. Nel finale, il portiere del Genoa ha parato un calcio di rigore. La squadra bianconera si trova a un punto dal quarto posto, attualmente occupato dal Como, che ha pareggiato 0-0 con l'Udinese nel match di Pasquetta.

La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0 dall'Udinese nel lunch match di pasquetta. Il primo incrocio sulla panchina tra Luciano Spalletti e Daniele De Rossi è senza storia per un'ora di gioco con i gol lampo di Bremer e McKennie che regalano ai bianconeri una tranquillità turbata solo da un calcio di rigore di Martin parato da Di Gregorio. Lo Stadium si conferma così un fortino. Solo il Napoli (0) ha perso meno gare della Juventus (1) tra le mura amiche in questo campionato. Solo l'Inter (44) invece ha segnato più reti dei bianconeri (32) nelle gare interne. Pronti, via e gli uomini di Spalletti indirizzano il match. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

© Liberoquotidiano.it - Juventus, Bremer e McKennie demoliscono il Genoa: Di Gregorio para un rigore sul finale

Bremer e McKennie lanciano la Juve sul Genoa, Di Gregorio para un rigoreTORINO (ITALPRESS) – La Juventus batte 2-0 il Genoa all'Allianz Stadium e si porta a -1 dal quarto posto occupato dal Como, fermato sullo 0-0...

Juventus-Genoa 2-0, gol di Bremer e McKennie. Di Gregorio para un rigore, bianconeri a -1 dal ComoLa Juventus liquida la pratica Genoa nel primo quarto d'ora, con Bremer e McKennie che spianano la strada verso il ritorno alla vittoria.

Temi più discussi: Bremer e McKennie stendono il Genoa, Di Gregorio salva la Juve: allo Stadium finisce 2-0, la sintesi del match; Juve, anche Bremer non è più incedibile: il brasiliano finisce sul mercato; Juve spremuta prima della volata: nella sosta nazionali giocatori in campo per 1.630'; Serie A, la Juventus batte il Genoa e si avvicina al quarto posto.

Pagelle di Juventus-Genoa 2-0: Bremer e McKennie chiudono la pratica in 17 minuti. Di Gregorio torna superSerie A, Juventus-Genoa 2-0 i top e flop e le pagelle del match: subito a segno Bremer e McKennie, nella ripresa Di Gregorio para un rigore a Martin. sport.virgilio.it

Bremer e McKennie firmano il successo: la Juventus a -1 dal ComoLa Juventus ha superato il Genoa con un netto 2-0 allo Stadium, grazie ai gol di Bremer e McKennie nei primi diciassette minuti. Questo successo ha permesso ai bianconeri di riportarsi a un solo punto ... it.blastingnews.com

Juventus-Genoa 2-0: promossi, bocciati, i retroscena su Di Gregorio facebook

#Bremer e #McKennie, la #Juventus batte il Genoa: è a meno uno dalla Champions. Di Gregorio para un rigore x.com