Nella partita di Pasquetta all’Allianz Stadium, l’allenatore della Juventus ha deciso la formazione offensiva, risolvendo il dubbio sul tridente. Alla fine, il tecnico ha scelto i componenti che scenderanno in campo contro il Genoa, ufficializzando così la formazione per questa sfida di campionato. La scelta riguarda il reparto offensivo e completa le formazioni ufficiali della gara.

L’allenatore bianconero ridisegna il reparto offensivo: le formazioni ufficiali della gara dell’Allianz Stadium Alla fine Luciano Spalletti ha sciolto il dubbio in attacco nel tridente della Juventus per il match di Pasquetta contro il Genoa. Luciano Spalletti, allenatore della Juventus (Ansa) – Calciomercato.it Il tecnico bianconero cambia ancora e ritorna all’antico: sarà Jonathan David infatti a guidare il reparto offensivo della ‘Vecchia Signora’ nella sfida dell’Allianz Stadium. Il canadese, rinvigorito dalla doppietta con la sua nazionale, vince il ballottaggio con Boga per completare il trio davanti con Conceicao e Yildiz. David torna... 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Juve-Genoa, Spalletti stupisce ancora: la scelta ufficiale in attacco

Juve Genoa: tutti i ballottaggi che Spalletti deve ancora risolveredi Mauro MunnoJuve Genoa: tutti i ballottaggi che Spalletti deve ancora risolvere.

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