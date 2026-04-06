Juve Genoa LIVE | squadre arrivate all’Allianz Stsdium le ultime sulle scelte di formazione

Le squadre sono arrivate all'Allianz Stadium per la partita tra Juventus e Genoa, valida per la 31ª giornata di Serie A 202526. La cronaca seguirà le formazioni, le azioni salienti, le sostituzioni e il risultato finale. La moviola e il tabellino saranno aggiornati in tempo reale per offrire un resoconto dettagliato dell’incontro. La partita si svolge con tutte le squadre pronte a scendere in campo.

di Marco Baridon Juve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 202526. (inviato all’Allianz Stadium) – Archiviata la sosta per le Nazionali, la Juve torna a riaffacciarsi sul palcoscenico della Serie A nel match casalingo contro il Genoa. C’è una rincorsa al quarto posto da proseguire e un pareggio amaro contro il Sassuolo da riscattare. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Genoa 0-0: sintesi e moviola. Aggiornamenti dalle 18.00 Migliore in campo Juve. Al termine del match Juve Genoa 0-0: risultato e tabellino. In attesa delle formazioni ufficiali Juve Genoa: il pre-partita. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Genoa LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stsdium, le ultime sulle scelte di formazione Juve Como LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte di SpallettiPoku Juve: possibile duello di mercato con quella big di Serie A, ma i bianconeri si sono già mossi! Ultimissime Calciomercato Juve, dirigenza al... Juve Sassuolo LIVE: squadre arrivate all’Allianz Stadium, le scelte ufficialidi Marco BaridonJuve Sassuolo LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 30ª giornata di Serie A 2025/26 Questa... Temi più discussi: Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Dove vedere Juventus-Genoa in tv e streaming: canale, orario, formazioni. Juventus-Genoa LIVE, risultato in diretta della partita di Serie A: attese le formazioni ufficiali, giocatori in campo alle ore 18La diretta live di Juventus-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juve-Genoa, diretta: formazioni e risultato in tempo reale. Spalletti punta la ChampionsI bianconeri tornano in campo dopo la sosta per le nazionale e sfidano il Grifone: tutte le emozioni della partita ... tuttosport.com Juventus-Genoa, il "derby" del ds bianconero Marco Ottolini facebook Verso #Juventus - #Genoa: la probabile formazione di #Spalletti e le clamorose voci su #Cambiaso x.com