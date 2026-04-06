Juve-Genoa 2-0 gol di Bremer e McKennie | Spalletti si avvicina al quarto posto

Nella partita di oggi, valida per la 31ª giornata di Serie A, la Juventus ha sconfitto il Genoa con il punteggio di 2-0. I gol sono stati segnati da Bremer e McKennie. La vittoria consente alla squadra di avvicinarsi al quarto posto in classifica, mentre il Genoa si ferma senza segnare. La partita si è svolta nel pomeriggio del 6 aprile 2026.

(Adnkronos) – La Juventus batte il Genoa per 2-0 nel match della 31esima giornata del campionato di Serie A, oggi 6 aprile 2026, e si avvicina al quarto posto. I bianconeri si impongono con i gol di Bremer e McKennie, a segno nel primo tempo. Il successo consente alla formazione allenata da Spalletti di salire a 57 punti, a una sola lunghezza dalla quarta posizione occupata dal Como. Il Genoa rimane a 33 punti, con 6 lunghezze di vantaggio sulla zona retrocessione. La Juve sfonda subito e mette il match in discesa. Bremer al 4' va a segno con un colpo di testa sfruttando il suggerimento di Kelly nella co-produzione tra difensori: l'incornata dell'inglese diventa un assist, il brasiliano da distanza ravvicinata non sbaglia e firma l'1-0. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Juve Genoa 2-0: i bianconeri chiudono la pratica nel primo tempo grazie ai gol di Bremer e McKennie. Quarto posto a -1di Andrea BargioneJuve Genoa LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Serie A 2025/26 (inviato... Diretta gol Serie A LIVE: Juventus Genoa 2-0, la decidono Bremer e McKennieBologna, è Joao Mario mania! Può cambiare davvero il futuro dell’esterno portoghese. Temi più discussi: Juve-Genoa: Sky, Dazn o NOW? Dove vederla in tv e in streaming; Serie A | Dove vedere Juventus-Genoa; Juventus-Genoa: dove vederla in diretta tv e streaming, probabili formazioni; Juventus-Genoa oggi, Serie A. Orario, probabili formazioni e dove vederla in tv. Juventus-Genoa LIVE, 2-0 in diretta della partita di Serie A: gol di Bremer, poi McKennie al raddoppio. Di Gregorio para un rigoreLa diretta live di Juventus-Genoa di Serie A: la cronaca minuto per minuto e il risultato in tempo reale della partita ... fanpage.it Juve-Genoa 2-0 | Infortunio Vlahovic in PANCHINA Forfait Perin | OneFootballLa Juventus torna all'Allianz Stadium dopo il pareggio beffa col Sassuolo, stavolta per ospitare il Genoa. Per i bianconeri grandissima occasione nella rincorsa alla zona Champions League dopo il ... onefootball.com LA JUVE RITROVA ANCHE DI GREGORIO!!! Rigore parato a Martin ed un altro grande intervento per salvare i bianconeri nel finale di partita. Juve-Genoa termina 2-0 anche nel segno di Di Gregorio facebook Serie A: pari Como, Atalanta ok. Ora Juve-Genoa, poi Napoli-Milan x.com