JFK Jr e il trauma del 1999 | l’amico Billy Noonan rompe il silenzio

Billy Noonan, amico di lunga data di John F. Kennedy Jr., ha commentato positivamente la serie Love Story, nonostante le polemiche di Daryl Hannah sulla rappresentazione del suo ruolo. Noonan ha rotto il silenzio dopo le discussioni che hanno coinvolto il progetto, offrendo una prospettiva diretta sull’opera e sulla figura di JFK Jr. La serie ha suscitato attenzione anche per il suo legame con il passato del protagonista.

Billy Noonan, storico amico di John F. Kennedy Jr., ha espresso un parere positivo sulla serie Love Story, nonostante le critiche sollevate da Daryl Hannah riguardo alla rappresentazione del suo personaggio. L’uomo di 67 anni, che ha vissuto a stretto contatto con i Kennedy a Cape Cod, ha contattato l’autore del volume White House By the Sea dopo aver visionato l’episodio finale della produzione Disney+. Noonan, che ha intrapreso una carriera nella finanza prima di ritirarsi a Cape Cod, aveva inizialmente temuto che il progetto di Ryan Murphy non sarebbe riuscito a catturare l’essenza unica di John. Il legame tra Noonan e Kennedy risale all’infanzia, quando vedeva il giovane John camminare per Hyannis Port con un gelato insieme al padre durante i fine settimana estivi. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - JFK Jr. e il trauma del 1999: l’amico Billy Noonan rompe il silenzio Leggi anche: “Love story piena di falsità. Io dipinta come una rivale cattiva, le bugie restano online per sempre”: Daryl Hannah rompe il silenzio su JFK Jr. e fa a pezzi la serie di Ryan Murphy Leggi anche: Sophia Loren, il figlio Carlo Ponti Jr. rompe il silenzio: “Come sta mamma”