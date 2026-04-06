Jesolo vola alto | 250 piloti e i maestri USA al Beach & Kite Festival

Dal 10 al 12 aprile, le spiagge di Jesolo saranno animate dal Beach & Kite Festival, uno degli eventi di aquiloni più grandi d’Italia e tra i primi in Europa. Sono previsti circa 250 piloti e maestri provenienti dagli Stati Uniti, pronti a partecipare a questa manifestazione che si svolge lungo il litorale. La manifestazione coinvolge appassionati e professionisti del settore, attirando pubblico e partecipanti da diverse parti d’Europa.

Dal 10 al 12 aprile, il litorale di Jesolo ospiterà il Beach & Kite Festival, l’evento di aquiloni più imponente d’Italia e tra i primissimi in Europa. Gli ospiti centrali dell’edizione 2026 saranno Scott e Marylinn Hampton, pionieri statunitensi dell’aquilonismo artistico provenienti da Salt Lake City. L’annuncio ufficiale è arrivato questa mattina, durante un incontro che ha protagonisti il direttore artistico Filippo Gallina e il sindaco Christofer De Zotti. L’obiettivo è trasformare la spiaggia in un’area espositiva a cielo aperto dove il vento diventa lo strumento per creare opere d’arte dinamiche. Gli Hampton, che da oltre tre decenni progettano strutture monumentali e innovative presenti nei circuiti internazionali, porteranno a Jesolo le loro creazioni più celebri. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Jesolo vola alto: 250 piloti e i maestri USA al Beach & Kite Festival Torna il beach & kite festival: 2 chilometri di spiaggia dedicati agli aquiloniConto alla rovescia per lo Jesolo Beach & Kite Festival, in programma dal 10 al 12 aprile sul litorale cittadino: tre giorni di spettacoli, musica e... Accordo commerciale Usa-Taiwan: dazi giù al 15% e le aziende dei semiconduttori investiranno 250 miliardi in UsaIn cambio, le aziende taiwanesi del settore dei semiconduttori si impegnano a “investire almeno 250 miliardi di dollari” negli Stati Uniti per... Si parla di: L’arte del vento a Jesolo con gli aquiloni degli artisti. Jesolo, il cielo si accende di colori: arrivano i maestri mondiali degli aquiloniJesolo Beach & Kite Festival 2026: aquiloni giganti, artisti internazionali e spettacoli sul mare dal 10 al 12 aprile. nordest24.it Aquiloni da tutto il mondo a Jesolo, al via la manifestazione con 250 appassionati da 15 paesiJESOLO - Al via oggi, sabato 1 aprile, la seconda edizione dello Jesolo Beach & Kite Festival. Da Cervia a Jesolo, il litorale veneziano diventa per il weekend la capitale degli aquiloni. Sono 250 gli ... ilgazzettino.it