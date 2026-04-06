Jannik Sinner lo strano gesto con Bergs | cosa significa tutti di sasso

Durante il torneo di Monte Carlo, Jannik Sinner ha vinto il suo primo match nel doppio insieme a Zizou Bergs. Al termine della partita, il tennista italiano ha esultato con un gesto insolito, che ha sorpreso gli spettatori presenti. La scena si è svolta subito dopo la vittoria, coinvolgendo anche il compagno belga in un momento di festa. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo al significato di quel gesto.

Dopo la vittoria nel doppio d’esordio al torneo di Monte Carlo insieme a Zizou Bergs, Jannik Sinner si è lasciato coinvolgere in un’esultanza particolare e divertente proposta dal compagno belga.I due hanno prima salutato amabilmente gli avversari sconfitti, Casper Ruud e Tomas Machac, scambiando anche qualche battuta rilassata. Poi, una volta tornati in panchina, Bergs ha chiesto a Sinner di dargli la mano con l’indice puntato in avanti. Jannik, incuriosito, ha chiesto “così?” mentre cercava di imitare la posizione, quindi si è fatto guidare dal belga. Le loro mani si sono incrociate e sollevate fino a quando entrambi gli indici hanno puntato verso il cielo. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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