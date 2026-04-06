Jannik Sinner lo sfogo clamoroso | Perdevo sempre poi ho provato

In un video pubblicato sul suo canale YouTube, il tennista italiano ha condiviso alcuni dettagli della sua carriera e delle sue esperienze personali. Ha spiegato che nel passato aveva ottenuto molti successi nello sci, mentre nel tennis non aveva ancora vinto nulla. Dopo vari tentativi, ha deciso di provare a dedicarsi completamente al tennis, trovando così la strada per continuare a migliorarsi.

"Nello sci vincevo molto, mentre nel tennis non vincevo nulla". Jannik Sinner si racconta in un video sul suo canale YouTube, raccontando anche aneddoti inediti sulla sua vita: "Così ho provato qualcosa di nuovo ed è così che sono andato avanti con il tennis. Senza questo sport probabilmente lavorerei in cucina con mio padre. A Wimbledon il momento più bello della mia carriera. Il successo non deve cambiarmi, per me è fondamentale come circondarsi delle persone giuste". Cosa ti ha ispirato a giocare a tennis? "La prima volta che sono andato su un campo da tennis è stato con mio padre - racconta l'altoatesino - Avevo 3 anni e mezzo, 4 anni e mio padre mi diede la racchetta. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

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