Lunedì 6 aprile 2026 si svolge a Bilbao la prima tappa della sessantacinquesima edizione dell’Itzulia Basque Country. La competizione vede in gara sia velocisti che scalatori, con un finale in salita previsto sulla salita di Bilbao. La corsa si conclude con un muro impegnativo, dove i ciclisti cercano di guadagnare tempo e posizioni in vista delle prossime tappe.

Lunedì 6 aprile 2026, i velocisti e gli scalatori si sfidano a Bilbao per dare il via alla sessantacinquesima edizione dell’Itzulia Basque Country. La prima tappa consiste in una cronometro di 13,8 chilometri con partenza e arrivo nella città basca, prevista per le ore 14:30. Il tracciato di apertura rompe gli schemi della classica prova contro il tempo. Fin dai primi metri, i ciclisti dovranno affrontare il GPM di Santo Domingo, un tratto di 2,4 chilometri con una pendenza media del 7%, classificato come terza categoria. Dopo l’impegno iniziale, il percorso prevede un lungo tratto in discesa che conduce verso il finale. Il gran finale sarà invece un muro di 470 metri, dove la pendenza media sale al 9,2% raggiungendo picchi massimi del 19%. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Itzulia: muro finale a Bilbao, Roglic e Del Toro sfidano il tempo

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