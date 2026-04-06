Durante la notte di Pasquetta, lungo la diramazione dell’A14 per Ravenna, si è verificato un incidente stradale che ha provocato la morte di un giovane. La strada, solitamente frequentata per i rientri e le gite di primavera, si è trasformata in scena di un evento improvviso e tragico. Le autorità sono intervenute per i rilievi e i soccorsi, mentre le cause dell’incidente sono ancora da accertare.

Una notte che doveva essere come tante, fatta di ritorni, strade familiari e chilometri già percorsi decine di volte, si è trasformata in una tragedia improvvisa lungo la diramazione dell’A14 per Ravenna. Intorno alle 23, in un tratto di carreggiata apparentemente ordinario, il traffico si è fermato di colpo davanti a un groviglio di lamiere. Il silenzio della notte è stato spezzato dalle sirene e dai soccorsi, arrivati nel giro di pochi minuti su una scena che ha subito mostrato la gravità dell’ incidente. Secondo una prima ricostruzione, ancora al vaglio delle autorità, lo scontro è avvenuto sulla corsia nord e ha coinvolto più veicoli. L’impatto è stato violento, tanto da non lasciare scampo a uno dei giovani a bordo. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

© Thesocialpost.it - Italia. Schianto in autostrada, Pasquetta di sangue tra giovani. Morte all’improvviso

Italia, terribile schianto tra camion in autostrada: traffico in tiltMattinata critica sull’A14 Bologna-Taranto, dove un doppio incidente tra mezzi pesanti ha provocato la chiusura temporanea del tratto in direzione...

Domenica di sangue in Italia, schianto mortale tra auto e moto. Strada bloccata per oreIl rombo del motore era l’unica colonna sonora di un pomeriggio che sembrava scorrere come tanti altri, tra il vento che sferzava il casco e la...

Temi più discussi: Autostrade, Pasqua con code al mattino. Pasquetta e martedì da bollino rosso; Traffico a Pasqua e Pasquetta, le previsioni su strade e autostrade; Venerdì nero in autostrada tra incidenti, cantieri e traffico da vacanze di Pasqua; Pasqua 2026, traffico da bollino rosso: quando partire (e quando no) per evitare il caos.

Auto ribaltata in autostrada, incidente in tangenziale e non solo: Pasquetta di code attorno a MilanoMattinata critica per chi viaggia: soccorsi in azione tra San Zenone e Assago, traffico bloccato e lunghi incolonnamenti ... milanotoday.it

Bimbo di 8 anni muore in autostrada dopo uno schianto, era in moto col padreDa una prima ricostruzione, il bimbo viaggiava su una moto guidata dal padre quando, per cause in corso di accertamento, il mezzo si è scontrato con un’auto. L’impatto avrebbe fatto perdere il ... gds.it

Supermercati aperti a Pasquetta, dove fare la spesa L'elenco di negozi e catene e gli orari ufficiali facebook

Pasquetta di sole a Bari: lunghe code di auto per uscire dalla città ma anche picnic a parco 2 Giugno VIDEO x.com