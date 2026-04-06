Isola dei Famosi 2026 quando inizia davvero | le ipotesi sulla data di partenza

L’edizione 2026 dell’Isola dei Famosi è al centro di molte discussioni tra i fan, con diverse ipotesi sulla data di inizio. Le ultime indiscrezioni indicano possibili anticipi o posticipi rispetto alle edizioni precedenti, ma ancora non ci sono conferme ufficiali. Si attendono aggiornamenti da parte degli organizzatori, che potrebbero annunciare presto la data di partenza. Fino ad allora, le supposizioni continuano a circolare tra gli appassionati del programma.

Isola dei Famosi 2026, quando inizia la nuova edizione del reality show? Le ultimi indiscrezioni sulla data Da anni “L’Isola dei Famosi” è uno dei programmi più visti e amati dal pubblico che, per la prossima edizione, sarà messo a dura prova in quanto, secondo quanto trapela, ci saranno cambiamenti davvero epocali. Il primo riguarderebbe la location, visti i problemi logistici e le liti con le comunità locali dei Garifuna, il reality è pronto a dire addio all’Honduras per una nuova meta, ovvero le Filippine. Nonostante i fan del programma si siano innamorati delle spiagge di Cayos Cochinos, un nuovo scenario non potrà che far bene quindi, diciamo che questa è la novità che farà “meno male”. 🔗 Leggi su Novella2000.it

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“Rivoluzione”. Isola dei Famosi, c’è l’annuncio: quando va in onda e tutte le (grosse) novitàNegli ultimi anni L’Isola dei Famosi aveva il suo posto fisso in primavera, come “staffetta” naturale dopo il Grande Fratello.

ISOLA DEI FAMOSI 2026 RIVOLUZIONE TOTALE: NUOVA LOCATION E ADDIO DIRETTA

Temi più discussi: L'Isola dei Famosi 2026, rivoluzione totale: addio all'Honduras e alla diretta; L’Isola dei Famosi, Mediaset cambia tutto: niente studio, niente Honduras e una data shock; L'Isola dei Famosi 2026: quando inizia? Le date delle registrazioni e della messa in onda; L’Isola dei Famosi si reinventa: nuova formula, nuova location e debutto posticipato.

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L'Isola dei Famosi 2.0: registrazioni a giugno e nuova conduzione sul campo, ecco quando vedremo il nuovo format in tvEcco quando iniziano le registrazioni de L'Isola dei Famosi 2026: tutte le indiscrezioni sulla nuova location nelle Filippine, l'addio alla diretta e la data della messa in onda autunnale su Canale 5. cosmopolitan.com

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