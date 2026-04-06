Ischia Na incidente con i fuochi d' artificio durante corsa dell' Angelo 7 feriti tra cui bimba di 9 anni

Ischia (Na), incidente con i fuochi d'artificio durante "corsa dell'Angelo", 7 feriti tra cui una bimba di 9 anni. Lo spettacolo pirotecnico era autorizzato e programmato. Il volo dell'Angelo L'Angelo che annuncia la resurrezione di Cristo è protagonista di processioni e celebrazioni rituali che si ripetono da secoli in diversi comuni dell'area metropolitana di Napoli e più in generale della Campania. La tradizione,risalente al Seicento e tramandata e custodita da arciconfraternite, vede generalmente portare in processione le statue dell’Angelo, della Madonna e del Cristo risorto, seguite da un corteo di stendardi e fedeli che cantano. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

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Ischia, fuochi d’artificio durante la Corsa dell’Angelo: 7 feriti in piazzaMomenti di paura nel pomeriggio di ieri, domenica 5 aprile, a Piazza Restituta durante i festeggiamenti pasquali e la tradizionale “Corsa...

Temi più discussi: Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco Ameno; Incidenti alla Corsa dell’Angelo a Ischia: sei persone ferite; Pasqua a Ischia, sette fedeli ustionati dai fuochi d'artificio al passaggio della Corsa dell'Angelo; Ischia, scintille dai fuochi: sei feriti durante rito pasquale.

Ischia, incidente alla Corsa dell'Angelo: fuochi d'artificio troppo ravvicinati, feriti a Lacco AmenoMomenti di grande apprensione si sono vissuti nella tarda mattinata di oggi sul corso di Lacco Ameno durante la tradizionale Corsa dell’Angelo, uno degli eventi più sentiti ... ilmattino.it

Auto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte: dentro c’erano due giovaniAuto si schianta e si ribalta in un vicolo di Ischia Ponte. L'incidente stradale è avvenuto questa mattina, domenica 3 agosto. Ancora da chiarire la dinamica di quanto accaduto. Sul posto sono ... fanpage.it

Aveva una mega villa abusiva sull'isola di Ischia. Sono stati gli “occhi elettronici” a permettere ai militari di osservare la conformazione del territorio a 360 gradi, analizzando così ogni angolo inaccessibile https://nap.li/jW5c - facebook.com facebook

Ischia, divampato incendio sul monte Epomeo: attivato il Ccs x.com