Irpinia la rinascita di una terra | Pasquetta di sole tra speranza e ritorni

Lunedì in Irpinia si è aperto con una giornata di sole che ha coinvolto molti residenti e visitatori. Le persone hanno approfittato del clima caldo per trascorrere il giorno all’aperto, tornando nelle loro case dopo i mesi freddi. Le strade e le piazze si sono riempite di attività e di incontri, mentre le famiglie si sono dedicate a uscite e ritrovi all’aperto, in un clima di ritorno alla vita quotidiana.

C'era il sole, lunedì. Un sole vero, di quelli che fanno dimenticare l'inverno e convincono la gente a uscire di casa, a caricare il bagagliaio, a mettersi in strada. E la strada, in Irpinia, era piena. Migliaia di persone — da Napoli, dalla Campania, da più lontano — hanno scelto questa provincia per la Pasquetta. I boschi, gli agriturismi, i pascoli dell'Alta Irpinia. Il Partenio. Il Serinese. Posti che chi ci abita conosce bene e chi viene da fuori scopre, spesso, con una sorpresa genuina. I ristoranti erano al completo. Le strutture ricettive anche. Ai caselli di Avellino Ovest e Avellino Est si aspettava. Sul Raccordo Avellino-Salerno pure. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it

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