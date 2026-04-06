Nel Medio Oriente si registrano nuovi scontri e tensioni crescenti. Recentemente, in Iran, è stato confermato l’uccisione del capo dell’intelligence, un evento che ha generato una forte psicosi da tradimento tra la popolazione. Nel frattempo, nel paese si continua a parlare del ritrovamento del pilota statunitense disperso venerdì scorso, aggiungendo ulteriori elementi di instabilità alla situazione.

Continuano gli scontri in Medio Oriente. Dopo il ritrovamento del pilota statunitense disperso venerdì scorso, un altro duro colpo è stato inflitto alla Repubblica islamica. Poche ore fa, infatti, è stato ucciso il capo dell'intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi in un raid condotto da Israele, il cui ministro della Difesa ha poi detto: "Le Guardie Rivoluzionarie sparano sui civili e noi stiamo eliminando i leader dei terroristi. I leader iraniani vivono con la sensazione di essere presi di mira. Continueremo a dar loro la caccia uno per uno". Israele ha anche notificato di aver "gravemente danneggiato" le industrie siderurgiche... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran, ucciso il capo dell'intelligence. Nel paese è psicosi da tradimento

Iran, continua la decapitazione: ucciso il nuovo capo dell'intelligenceUn mandato effimero quello di Esmail Ahmadi, il nuovo capo dell'intelligence dei Basji che è stato ucciso oggi in un raid dopo pochi giorni dal suo...

Guerra in Iran: ucciso capo dell’Intelligence dei Pasdaran. Si tratta per un cessate il fuoco di 45 giorni. Ma Teheran smentisceTEHERAN (IRAN) – E’ stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele il capo dell’intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi.

Temi più discussi: Stretto di Hormuz, sempre più navi operano nell’ombra; Tregua di 45 giorni sul tavolo tra Usa e Iran e un piano per riaprire Hormuz. Ucciso il capo intelligence dei Pasdaran; Iran, guerra: Trump rinvia di nuovo ultimatum a dopo Pasqua; Trump: 'Colpiremo duramente l'Iran'. L'Austria rifiuta le richieste Usa di sorvolo - LIVEBLOG.

Iran, ucciso il capo dell'intelligence dei Pasdaran in un raid di USA e Israele: chi era Seyed Majid KhademiIl capo dell'intelligence dei Pasdaran, Seyed Majid Khademi, è stato ucciso in un raid attribuito a Usa e Israele: è quanto reso ... msn.com

Iran, il capo dell'intelligence dei Pasdaran Majid Khademi ucciso in un raidL'annuncio è stato dato dal dal corpo delle Guardie della rivoluzione stesso, in un comunicato citato dai media iraniani. Khademi era stato nominato nel giugno scorso dopo l'uccisione di Mohammed ... tg24.sky.it

L’Iran non sarebbe disposto a riaprire lo Stretto di Hormuz in cambio di una “tregua temporanea”. Lo ha dichiarato a Reuters online un alto funzionario iraniano, rimasto anonimo, sottolineando che Teheran ritiene Washington non pronta a un cessate il fuoc facebook

MEDIO ORIENTE | "L'Iran e gli Stati Uniti hanno ricevuto un piano per porre fine alle ostilità e riaprire lo Stretto di Hormuz": lo riferisce Reuters. L'accordo quadro "è stato elaborato dal Pakistan e scambiato con l'Iran e gli Stati Uniti nel corso della notte". #ANSA x.com